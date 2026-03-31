Emekli vatandaşların yüzünü güldüren maaş taşıma kampanyalarında yepyeni bir dönem başladı. Sadece nakit ödemelerle sınırlı kalmayan kamu ve özel bankalar; faizsiz kredi, otomatik fatura ödeme talimatı ve kredi kartı harcama sözü gibi ek avantajlarla toplam kazancı rekor seviyelere çıkardı. Nisan 2026 itibarıyla maaşını yeni bir bankaya taşımak veya mevcut taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler, internette "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor" ve "Kamu bankaları promosyon güncelledi mi" diyerek araştırmalarını derinleştiriyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026 NE KADAR?

Özel bankalar arasında en iddialı rakamlardan birini açıklayan Akbank, SGK emeklileri için toplamda 50 bin liraya varan bir ödül paketi hazırladı. 30 Nisan'a kadar geçerli olan kampanyada, maaşını taşıyanlara 20 bin liraya kadar net nakit promosyon veriliyor. Otomatik fatura talimatı verenler 10 bin lira, kredi kartı harcaması sözü verenler 10 bin lira ve yakınını davet edenler ek 10 bin lira daha kazanabiliyor. Banka ayrıca emeklilere yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 50 bin lira kredi ayrıcalığı sunuyor.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 3 yıllık taahhüt karşılığında emeklilere 12 bin liraya varan nakit promosyon ödüyor. Kamu bankalarının belirlediği güncel tarife şu şekilde:

10.000 TL'ye kadar maaş alanlara: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

Ziraat Bankası ayrıca maaşını yeni taşıyan emeklilere 12 ay vadeli 40 bin lira faizsiz kredi ve ücretsiz HGS etiketi imkanı sağlıyor. Mevcut Ziraat emeklileri ise yılda iki kez 25 bin liraya kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans kullanabiliyor.

YAPI KREDİ VE TEB EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI NELER?

Yapı Kredi, maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere toplamda 30 bin liraya varan nakit fırsatı sunuyor. Temel maaş baremine göre 15 bin liraya kadar doğrudan promosyon veren banka; iki yeni fatura talimatına 5 bin lira, kredi kartı harcamasına 5 bin lira, dijital aktiflik sözüne 2 bin lira ve Yapı Kredi Mobil'den müşteri olanlara ek 3 bin lira nakit ödül dağıtıyor.

TEB ise maaşını taşıyan emeklilere 12 bin liraya kadar ana promosyon ödüyor. Elektrik veya doğalgaz dahil 2 veya daha fazla otomatik fatura talimatı veren emekliler, 9 bin lira daha kazanarak toplamda 21 bin liralık promosyon paketinden yararlanıyor.

DENİZBANK VE ING EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA AVANTAJLARI NELER?

DenizBank, temel promosyon olarak 12 bin liraya kadar ödeme yapıyor. Yeni hesap açıp Kredili Mevduat Hesabı (KMH), otomatik fatura ve aktif kredi kartı kullanan emeklilere 15 bin liraya varan ek promosyon vererek toplam kazancı 27 bin liraya çıkarıyor.

ING ise maaşını taşıyanlara şartsız koşulsuz 15 bin liraya varan nakit promosyon sunuyor. Ek nakit fırsatlarıyla bu tutar 28 bin liraya kadar yükselebiliyor. Ayrıca ilk defa ING Kredi Kartı alan emeklilere 25 bin liraya varan faizsiz taksitli nakit avans veya 2 bin liraya kadar bonus hediye ediliyor.