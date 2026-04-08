Orta Doğu’da artan gerilim sürerken, İran basınında yer alan iddialar dikkat çekti. Haberlere göre, Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerlerinin geçişi kısıtlandı ya da durduruldu.

Tanker geçişlerine sınırlama iddiası

İran medyasında yer alan bilgilere göre, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğine müdahale edildiği öne sürüldü. Bu kapsamda petrol tankerlerinin geçişine izin verilmediği iddia edildi.

Ateşkes sonrası sınırlı geçiş

Aynı haberlerde, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından bazı tankerlerin kontrollü şekilde geçiş yaptığı belirtildi. İran’dan izin alan iki petrol tankerinin sabah saatlerinde boğazdan güvenli şekilde geçtiği ifade edildi.

“Sadece İran gemilerine izin veriliyor” iddiası

Bir diğer iddiaya göre ise İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nden bir yetkili, Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapatıldığını ve yalnızca İran’a ait gemilere geçiş izni verildiğini öne sürdü. Bu açıklama, küresel enerji piyasaları açısından kritik öneme sahip boğazdaki durumun ciddiyetine işaret etti.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Söz konusu gelişmeler, İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırılarının ardından gündeme geldi. Uzmanlar, askeri hareketlilik ile enerji hatlarının güvenliği arasındaki ilişkinin bölgedeki riskleri daha da artırdığına dikkat çekiyor.

Küresel enerji arzı açısından kritik nokta

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir güzergah olarak öne çıkıyor. Bu bölgede yaşanabilecek herhangi bir aksama, küresel enerji arzı ve fiyatlar üzerinde doğrudan etkili olabilecek potansiyele sahip.