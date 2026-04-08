Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen gençler için nisan ayında tüm hesapları değiştiren bir gelişme yaşandı. Yılın başında açıklanan rakamlar üzerinden plan yapan adaylar, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle birlikte güncellenen fiyat tarifesini mercek altına aldı. Yapılan yüzdelik artışla beraber devlete ödenecek tutar rekor seviyeye ulaşırken, ödemelerin nereye yapılacağı ve yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği büyük bir merak konusu oldu. Yeni zamlı tarifeye göre bedelli askerlik ücreti kaç para oldu ve başvuru şartları neler gibi en çok aranan başlıklar adayların bir numaralı gündemi haline geldi.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yılın başında 333.089,04 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, Meclis'ten geçen son düzenlemeyle birlikte tam yüzde 25 oranında arttı. Askeralma Kanunu'nda yapılan bu kritik değişiklikle beraber memur aylık katsayısı ile çarpılan gösterge rakamı 240 binden 300 bine çıkarıldı. Bu artışın ardından yeni bedelli askerlik ücreti 417 bin TL seviyesine ulaştı. Adaylar, silahaltına alınmadan önce Bakanlığın belirlediği süre içinde bu yüksek bedeli peşin olarak ödemek zorunda kalıyor.

YENİ ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

2 Nisan 2026 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan bedelli askerlik ücreti zammı henüz Resmi Gazete'de yer almadı. Prosedür gereği Meclis'in onayladığı kanunlar, Cumhurbaşkanının onayının ardından 15 gün içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe giriyor. Milyonlarca gencin gözü kulağı şimdi önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen o resmi kararda.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen gençlerin öncelikle askerliğe elverişli olması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin belirlediği ihtiyaç dahilindeki kontenjanlara başvuru yapması şartı aranıyor. İstekli adaylar, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan katsayılar üzerinden hesaplanan 417 bin liralık tutarı peşin olarak yatırdıktan sonra bir aylık temel askerlik eğitimine alınıyor. Bu bir aylık eğitimi başarıyla tamamlayan gençler, vatani görevini yerine getirmiş sayılıyor.

TOPLANAN BEDELLİ ÜCRETLERİ NEREYE AKTARILIYOR?

Yeni yasayla birlikte adayların yatırdığı meblağların dağılımı da netleşti. Başvurulardan tahsil edilen tutarlar ilk olarak Milli Savunma Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatıyor. Toplam bedelin 240 binlik gösterge rakamına denk gelen kısmı doğrudan genel bütçeye gelir olarak kaydediliyor. Son zamla birlikte artan kalan kısım ise doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılıyor. Ek bedel olarak alınan tutarlar da yine genel bütçeye gidiyor.