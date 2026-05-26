Son Mühür / Atakan Başpehlivan Mutlak Butlan kararı ile 2024 yılında kaybettiği kurultayın ardından yeniden göreve getirilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’nın düşmesi için bir yazılı dilekçe verdiği açıklandı.

Ankara kulislerini sarsan bilgiye göre CHP’nin mutlak butlan ile tekrardan göreve gelen lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 sayfalık ıslak imzalı dilekçeyi sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne göndererek, bayram sonrasında meclis başkanlığının gerekli işlemin yapılması için bekledikleri öne sürüldü.

Fatih Atik: Özgür Özel Genel Başkanlıktan sonra Grup Başkanlığını da kaybediyor

Söz konusu bilgiyi sosyal medya hesaplarından paylaşan gazeteci Fatih Atik, Özgür Özel’in genel başkanlığın ardından, grup başkanlığı görevini de kaybettiğini vurgulayarak konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kılıçdaroğlu 3 sayfalık ıslak imzalı dilekçeyi bu sabah gönderdi. Meclis Başkanlığı'nın bayram sonrası gereğini yapması bekleniyor. Genel Başkanlıktan sonra Grup Başkanlığı da düşüyor.”