Son Mühür- Savunma ve enerji sektörünün ayakta tuttuğu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 14.058 puandan tamamladı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.79'luk yükselişle 14.170 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasaların gözü barış haberinde...



ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka talimatı sonrası küresel piyasalarda yaşanan endişe, taraflar arasında anlaşma umudu sonrası yerini tedirgin bir bekleyişe bıraktı.

Olumlu havanın ilk sonucu Asya borsalarında yükseliş oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.764 dolardan, gram altın 6.851 liradan,

gümüş 76.83 dolardan,

yeniden 100 doların altına gerileyen Brent petrol 98.54 dolardan,

yukarı yönlü hareketlenen Bitcoin 74.417 dolardan işlem görüyor.

