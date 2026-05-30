Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara özel olarak başlattığı ücretsiz tekvando kursları, salon kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Salı ve perşembe günleri düzenlenen idmanlara katılan kadınların tek bir ortak hedefi var: Kendini koruyabilmek. Toplumsal hayatta kadına yönelik şiddet olaylarının yarattığı endişe dalgası, her yaştan İzmirli kadını tatamiye (uzak doğu sporları minderi) indirdi. İlk kuşak sınavını büyük bir başarıyla atlatan kursiyerler, beyaz kuşağı geride bırakıp sarı ve yeşil kuşağa terfi etti bile.

"Dışarıda kendimizi nasıl savunuruz tedirginliği var"

Kursiyerlerin nabzını tutan antrenör Çetin Tül, sahada karşılaştığı manzarayı açık yüreklilikle özetliyor. Salona adım atan kadınların büyük bölümünün dışarıda yürürken korktuğunu gizlemediğini belirten Tül, "Eğitime katılanların neredeyse tamamı 'Dışarıda kendimizi nasıl savunuruz?' endişesiyle bize geliyor. Burada haftada iki gün yoğun bir teknik ve kondisyon yüklemesi yapıyoruz. Aşama aşama, kendilerini sokaktaki her türlü tehlikeye karşı koruyabilecek fiziki ve ruhsal seviyeye ulaşacaklar" diyor.

Mücadele sadece savunmayla bitmiyor. Yaklaşık iki yıl sürecek bu zorlu maratonun sonunda, başarılı olan kursiyerlerin her birine lisanslı sporcu kimliği kazandırılacak. Bu süreç, kadınlara hakemlik ve antrenörlük kapılarını da sonuna kadar açacak. Antrenör Tül, projenin bu yönünü "Her birinin koluna altın bilezik takacağız" sözleriyle vurguluyor.

"Kızımla birlikte savunmayı öğreniyoruz"

Kursa katılan isimlerden biri de kadın liderliği ve genç yetenekler üzerine kariyer koçluğu yapan Arife Sezen Şahingün. Şahingün, 13 yaşındaki kızını da Büyükşehir bünyesinde tekvandoya başlatmış. Şiddetin tırmandığı bir dönemde bu sporu seçmelerinin bir lüks değil ihtiyaç olduğunu söyleyen Şahingün, "Kadınlara ücretsiz sunulan bu çalışmayı çok değerli buluyorum" sözleriyle belediyeye teşekkür ediyor.

Yaşın bir önemi yok, amaç güvende yürümek

Belediyenin sosyal medya duyurusuyla kursu keşfeden Gizem Demir ise tekvandonun sadece çocuk yaşta başlanacak bir branş olduğu algısını yıktıklarını belirtiyor. Sokaklarda özgürce yürümek istediklerini vurgulayan Demir, eğitmenlerin desteğiyle her derste özgüvenlerinin katlandığını ifade ediyor.

Küçük yaşlardan beri dövüş sanatlarına ilgi duyan ancak fırsat bulamayan Nurcan Adagöz ve savunma sporunu kadınlar için zorunlu bir ihtiyaç olarak gören Ayşe Uztemur da benzer fikirde. Teknik öğrendikçe kendilerini daha güçlü hissettiklerini söyleyen İzmirli kadınlar, bu hayati imkanı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a minnettar.

