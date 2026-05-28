SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı tarafından gerçekleştirilen burun estetiği operasyonunun ardından fenalaşan ve nakledildiği İzmir Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün ölümüyle ilgili Adli süreç devam ediyor. Anne Remziye Kanak ile dede Mehmet Mahsum Kanak’ın şikayetleri üzerine yürütülen soruşturmada Gasp Büro Amirliği ekipleri elde edilen çok sayıdaki kamera kaydı ile hastane kayıtlarını incelerken, gözler bayramdan sonra gelecek olan Adli Tıp raporuna çevrildi.

Alınan Örnekler Detaylı İnceleniyor

İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön otopsinin ardından, genç kadının cansız bedeninden alınan doku, kan ve sıvı örnekleri detaylı laboratuvar incelemesine tabi tutuluyor. Adli tıp uzmanlarının hazırlayacağı rapor, dosyada cevapsız kalan şu teknik soruları aydınlatacak. Ailenin hastane evraklarına dayanarak ortaya attığı "narkozdan uyanamadı" iddiası doğrultusunda, operasyon sırasında kullanılan anestezi maddelerinin türü, dozu ve hastanın bünyesinde yarattığı reaksiyonlar inceleniyor. Anne Remziye Kanak’a iletilen "beyinde ve ciğerlerde ödem oluştu" bilgisinin, operasyon esnasında yaşanan bir oksijensiz kalma durumundan mı yoksa cerrahi bir komplikasyondan mı kaynaklandığı mikroskop incelemesinden sonra netleşecek. Ameliyatın yapıldığı Çarşamba günü ile Şehir Hastanesi’ne naklin gerçekleştiği Perşembe günü arasındaki 24 saatlik bekleme süresi incelenecek. Adli Tıp, 'Eğer hasta daha erken sevk edilseydi yaşatılabilir miydi?' sorusuna yanıt aranıyor.

Hastane Hakkında Çok Sayıda Şikayet

Ceza hukukçuları, davanın sadece bir 'hekim hatası' kapsamında değerlendirilemeyeceğine dikkat çekiyor. Özel hastaneye yönelik geçmişteki 'para odaklı yönetim', 'sigortalı hastadan usulsüz fark ücreti talebi' ve 'vezne onayı gelmeden müdahale edilmemesi' yönündeki tüketici şikayetleri, sevk sürecinin mali gerekçelerle geciktirilip geciktirilmediği konusundaki şüpheler rapordan sonra ortaya çıkacak. Adli tıp süreçlerinin hassasiyeti ve kimyasal tahlillerin laboratuvar evreleri nedeniyle kesin ölüm nedeni raporunun hazırlanmasının 1 ila 3 ay arasında sürebileceği belirtiliyor.

