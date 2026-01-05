Yengeç Dolunayı ile başlayan bir hafta: Duyguların derinliği ve ilişkilerde netleşme zamanı! Haftaya Yengeç Dolunayı etkisiyle giriyoruz. Bu dolunay, aile, kökler, duygusal güvenlik konularını gündeme taşıyor. İçsel hassasiyetler artarken, ilişkilerde “ben ne istiyorum?” sorusu daha güçlü şekilde hissedilecek. Dolunayın ardından Ay Aslan burcuna geçiyor ve hafta başında özgüven, sahneye çıkma, kendini ifade etme isteği yükseliyor. Ancak bu enerji, egoların çatışmasına da açık; dikkat!

5 Ocak Pazartesi

Ay Aslan’da güçlü bir duruş sergiliyor. Kendimizi göstermek, yaratıcı işler yapmak için uygun bir gün. Ancak duygusal taleplerin artması ilişkilerde baskı yaratabilir. “Ben merkezli” davranışlar yerine, karşılıklı takdir enerjisini çalıştırmak önemli.

6 Ocak Salı

Güne Ay-Şiron üçgeni ile başlıyoruz; duygusal yaraları şifalandırmak için harika bir zaman. Güneş-Venüs kavuşumu ise ilişkilerde romantik bir hava getiriyor, estetik ve güzellik konuları ön planda. Ancak Ay-Uranüs karesi beklenmedik duygusal çıkışlara neden olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Başak burcuna geçiyor; detaylara odaklanma, düzen kurma enerjisi devrede.

7 Ocak Çarşamba

Ay-Merkür üçgeni zihinsel netlik sağlıyor. İletişim, planlama ve analiz için uygun bir gün. Duygular mantıkla uyum içinde.

8 Ocak Perşembe

Gökyüzü adeta dans ediyor! Ay-Güneş, Ay-Venüs, Ay-Mars üçgenleri enerjiyi destekliyor. Venüs-Mars kavuşumu ilişkilerde tutku ve çekim gücünü artırıyor. Ancak Ay-Satürn karşıtlığı sorumlulukları hatırlatıyor; aşırıya kaçmamaya dikkat. Ay-Uranüs üçgeni sürpriz gelişmelere açık.

9 Ocak Cuma

Ay-Neptün karşıtlığı hayal kırıklıklarına açık bir sabah; gerçekçi kalmaya çalışın. Ay Terazi burcuna geçiyor, ilişkiler ve uyum ön planda. Ay-Plüton üçgeni derin bağlar kurma fırsatı verirken, Güneş-Mars kavuşumu enerjiyi yükseltiyor. Ancak Venüs-Jüpiter karşıtlığı aşırılıklara dikkat çekiyor.

10 Ocak Cumartesi

Zorlayıcı bir gün! Ay-Merkür karesi iletişimde gerginlik yaratabilir. Güneş-Jüpiter ve Mars-Jüpiter karşıtlıkları abartılı davranışlara, güç savaşlarına açık. Ay’ın Jüpiter, Mars, Venüs ve Güneş’e kareleri duygusal patlamalara neden olabilir. Sakin kalmak, nefes çalışmaları yapmak faydalı.

11 Ocak Pazar

Ay Akrep burcuna geçiyor; derin duygular, tutku ve sezgiler ön planda. Venüs-Şiron karesi ilişkilerde hassasiyet yaratabilir. Ay-Plüton karesi güç mücadelelerine dikkat çekiyor. Günün sonunda içsel dönüşüm için meditasyon önerilir.

Haftanın Genel Mesajı

Bu hafta ilişkiler, duygular ve güç dengeleri ön planda. Dolunay ile başlayan süreçte hem içsel hem dışsal olarak netleşme zamanı. Egoları dengelemek, aşırılıklardan kaçınmak ve şifalanmaya açık olmak haftanın ana teması.

Yengeç Dolunayı burçlar üzerinde oldukça güçlü bir etki yaratacak çünkü hem duygusal hem de ilişkisel konuları tetikliyor. Genel olarak burçlara göre etkiler şöyle:

Koç

Ev ve aile konularında hassasiyet artıyor. İçsel güvenlik ihtiyacı ön planda. Kariyer ve aile arasında denge kurmanız gerekebilir.

Boğa

İletişim, kardeşler ve yakın çevre ile ilgili konular gündemde. Duygusal konuşmalar, geçmiş meselelerin açılması mümkün.

İkizler

Maddi konular, gelir-gider dengesi ön planda. Harcamalarda dikkatli olun, duygusal alışverişlere kapılmayın.

Yengeç

Dolunay sizin burcunuzda! Kimliğiniz, ilişkileriniz ve kişisel hedeflerinizde netleşme zamanı. Duygusal olarak hassas ama güçlü bir dönem.

Aslan

İçsel dünyanız, bilinçaltı ve ruhsal konular ön planda. Dinlenmek, meditasyon yapmak iyi gelir. Gizli konular açığa çıkabilir.

Başak

Arkadaşlıklar, sosyal çevre ve projelerde netleşme zamanı. Bazı ilişkilerde sınırlar belirlenebilir.

Terazi

Kariyer ve toplum önündeki duruşunuzda önemli gelişmeler olabilir. İş hayatında duygusal kararlar gündeme gelebilir.

Akrep

Uzaklar, eğitim, inançlar ve yolculuklar alanında farkındalıklar geliyor. Yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz.

Yay

Ortak finans, borçlar, miras ve derin bağlar gündemde. Duygusal dönüşüm süreci başlıyor.

Oğlak

İlişkiler ve ortaklıklar alanında netleşme zamanı. Partnerle ilgili önemli kararlar alınabilir.

Kova

Sağlık, iş düzeni ve günlük rutinlerde değişiklikler olabilir. Kendinize daha iyi bakmaya odaklanın.

Balık

Aşk, çocuklar ve yaratıcı projeler alanında duygusal yoğunluk var. Kalpten gelen kararlar gündeme gelebilir.