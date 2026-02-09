Bu hafta dönüşümün, yüzleşmelerin, duygusal açıklıkların ve ilahi zamanlamanın aktif olduğu bir gökyüzü ile ilerliyoruz.

Haftanın ana teması:

“Gerçeklerden kaçmak yerine, onları bilinçle dönüştürme haftası.”

9 Şubat Pazartesi – Derinleştiren Başlangıç

Hafta Akrep enerjisinin yoğun etkisiyle başlıyor.

Duygular derinleşiyor, sezgiler güçleniyor, içsel radarımız her zamankinden açık.

Bugün hissettiğin her şey abartılı değil, gerçektir.

Bir yandan kendini geliştirme ve büyüme isteği artarken, diğer yandan bazı ego çatışmaları ortaya çıkabilir.

Mesaj: “Gücün, duygularını yönetebilmekte.”

10 Şubat Salı – Karışık Ama Farkındalık Dolu Enerji

Bugün gökyüzü oldukça hareketli. Beklenmedik olaylar, ani kararlar, sürpriz haber değişimleri mümkün. Sabah saatleri duygusal olarak dalgalı başlasa da gün ilerledikçe ruhsal farkındalık büyüyor.

Bir konu kapanıyor, bir kapı açılıyor gibi…

Özellikle ilişkilerde “eski düzeni bırak, yeni enerjiye alan aç” mesajı var.

Venüs’ün su burcuna geçişi romantik hassasiyeti artırıyor; kırılgan ama gerçek duygular ön planda.

Mesaj: “Sezgilerin bugün her zamankinden daha doğru.”

11 Şubat Çarşamba – İrade ve Mantık Birlikte

Bugün zihinsel dağınıklık ile içsel motivasyon arasında bir meydan okuma var.

Kararsız kaldığın konularda dış sesleri değil, kendi iradeni duymalısın.

Öğleden sonra enerji çok daha akıcı:

• İş bitirmek

• Başlamak istediğin bir projeye adım atmak

• Cesaret isteyen bir konuşma yapmak

için oldukça destekleyici.

Mesaj: “Yanlış yola değil, kararlı olduğun yola bak.”

12 Şubat Perşembe – Şifa Kapısı Açılıyor

Bugün hem ruhsal hem fiziksel anlamda şifa teması çok güçlü.

Geçmişten gelen kırgınlıklar, içsel çatışmalar, aile temaları gündeme gelebilir; fakat bu sefer iyileştirme enerjisi devrede.

Gün içinde “güven – disiplin – gerçekçilik” sınavı yaşayabilirsin.

Ancak akşam saatleri daha kabullenici, daha sakin.

Toprak enerjisine geçişle birlikte:

“Gerçekleri gör, somut adımlar at, dağılma.”

Mesaj: “Şifa, doğru yüzleşmeden doğar.”

13 Şubat Cuma – Kalpten Gelen İletişim

Bugün ilişkiler, sosyal bağlantılar ve iletişim konuları çok destekli.

Kalbinden konuşursan karşı taraf seni anlar.

Bir teklifte bulunmak, özür dilemek, bir adım atmak için uygun.

Aynı zamanda para–iş alanında da küçük fırsatlar çıkabilir.

Mesaj: “Bugün kelimeler şifadır.”

14 Şubat Cumartesi – Duygusal Taşmalar & Yeni Başlangıçlar

Sevgililer Günü enerjisi gökyüzünde oldukça yoğun.

Aşırı duygusal tepkiler, fazla beklentiler, yaraya dokunan sözler olabilir.

Ama aynı zamanda ilişkilerde dönüm noktası niteliğinde konuşmalar da mümkün.

Bugün sabırsızlık, öfke, geçmiş kırgınlıkların tetiklenmesi ve “beni gerçekten anlıyor mu?” sorguları ön planda.

Büyük bir gezegenin burç değiştirmesi, “yeni düzen – yeni disiplin – yeni kurallar” enerjisini başlatıyor.

Mesaj: “Sevgi varsa, sabır da vardır.”

15 Şubat Pazar – Aydınlanma, Yenilenme, Uyanış

Haftanın en güçlü farkındalık günü.

Bugün sezgisel mesajlar, rüyalar, ilhamlar, zihinsel açıklık çok yüksek.

Sabah saatlerinde beklenmedik bir haber ya da karar gelebilir.

Öğleden sonra ise daha özgür, daha yaratıcı ve daha umutlu bir enerji açılıyor.

Yeni ay öncesi ruhsal temizlik etkisi de devrede.

Mesaj: “Evrenden gelen ilhamı görmezden gelme.”

Haftanın Genel Teması

• “Uyanış haftası.”

(İlişkilerde hakikat ortaya çıkar.)

• “Duygusal dürüstlük zorunlu.”

(Saklanan duygular açığa çıkıyor.)

• “Kadersel şifa kapıları açılıyor, ama önce yüzleşme gerekiyor.”

• “Şubat ortası ilişkilerde yenilenme veya net ayrışma enerjisi taşır.”

• “Ruhsal sezgi, mantıktan daha güçlü çalışır.”

Bu haftanın enerjisi tam olarak böyle:

Gerçeklerle yüzleş, kalbini aç, dönüşümden korkma.

BURÇLARA BU HAFTA MİNİ MESAJLAR

Koç

Bu hafta ilişkilerde ani kararlar ve duygusal çıkışlar mümkün. Sabırlı kalabilirsen önemli bir yüzleşme şifaya dönüşebilir. İşte cesur adımlar destekli.

Boğa

Rutinlerini düzenleme, hayatını sadeleştirme haftası. İlişkilerde beklentileri azaltıp somut gerçeklere odaklanırsan huzur bulacaksın.

İkizler

Aşk ve iletişim gündemde. Eski bir konu tekrar açılabilir ama bu kez çözüm odaklısın. İlhamın yüksek, projelere adım atmak için iyi bir dönem.

Yengeç

Aile ve duygusal meseleler ön planda. Köklerle ilgili bir yüzleşme rahatlatıcı olabilir. Ev–yuva temaları senin lehine çalışıyor.

Aslan

Bu hafta konuşmalar çok şey belirliyor. Duygularını bastırmak yerine ifade et. Yakın çevreden sürpriz haberler alabilirsin.

Başak

Finans ve güven alanında karar haftası. Para konularında netleşme geliyor. İlişkide “ben ne istiyorum?” sorusu önem kazanıyor.

Terazi

Haftanın enerjisi seni merkezine çekiyor. İlişkilerde dengeyi sağlama isteğin artıyor. Yeni başlangıçlar için güçlü bir farkındalık var.

Akrep

Derinleşme, sezgi ve yüzleşme haftası. Gizli kalan bir konu açığa çıkabilir. Ruhsal dönüşüm seni güçlendiriyor.

Yay

Arkadaşlıklar, sosyal çevre ve hedeflerde hareketlilik var. Yeni bir yol çizme isteğin artıyor. Aşk tarafında sürpriz bir gelişme gelebilir.

Oğlak

Kariyer alanında önemli gelişmeler olabilir. Sorumluluk bilincin artıyor, bazı taşları yerine oturtuyorsun. Otorite figürleriyle iletişim dikkat istiyor.

Kova

Hayat sana yeni bir bakış açısı kazandırmak istiyor. Eğitim, seyahat, hukuki konularda fırsatlar var. Ruhsal anlamda bir aydınlanma yaşayabilirsin.

Balık

Duygusal bağlar, ortak paylaşımlar ve sezgisel temalar yoğun. Bir duyguyu tamamen bırakmak ya da bir bağa yeniden sarılmak gündeme gelebilir. İçsel dönüşüm seni özgürleştiriyor.

Sevgi ve Işıkla Kalın

Astrolog Neyir Gizem