Son Mühür/Hüseyin Demir FIBA U17 Basketbol Dünya Şampiyonası’nda büyük heyecan devam ediyor. Türkiye’nin ev sahibi olduğu organizasyon Basketbol Gelişim Merkezinde oynanıyor. Uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul’da spor turizmi gelişiyor. Genç 12 Dev Adam, namağlup bir şekilde emin adımlarla final yolunda ilerliyor. Dün nefesleri kesen çeyrek final maçında son 3 dakikada geriden gelen Türkiye, rakibi Fransa’yı 94-87 mağlup etti.

Ay-yıldızlılarda Atahan Ağaçdelen ile Emre Yazıcı Aliağa Petkimspor’un gururu oldu. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen sporcular milli takım formasıyla yarı finale çıktı. Atahan Ağaçdelen, dün Fransa karşılamasında 8 dakika sürede kaldı. İzmir temsilcisinin başantrenörü Orhun Ene, müsabakaları yakından takip ediyor.Aliağa Petkimspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Millilerimiz Yarı Finalde! 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, FIBA U17 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa’yı 94-87 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bu önemli galibiyette emeği bulunan sporcularımız Atahan Ağaçdelen ve Emre Yazıcı başta olmak üzere tüm teknik ekibi ve Milli Takımımızı tebrik ediyor, yarı final mücadelesinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.