Honor 600 Super Edition, fiyat-performans tarafında güçlü bir aday olarak geldi. Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi, 8.600 mAh kapasiteli devasa bataryası ve 200 megapiksellik ana kamerasıyla telefon, orta-üst segmentte kullanıcının ilgisini çekecek bir paket sunuyor. Tasarım tarafında ise kamera modülü daraltılarak iPhone Air’i andıran daha ince bir görünüm benimsendi.

Honor 600 Super Edition özellikleri neler?

Standart modele göre iki temel değişiklik göze çarpıyor. İlki tasarımda: kamera adası belirgin biçimde inceltildi ve cihaza daha sade bir profil kazandırıldı. İkincisi ise bataryada; kapasite 7.000 mAh’den 8.600 mAh’ye yükseltilirken 80 watt hızlı şarj desteği aynı kaldı.

Honor 600 Super Edition, 6.57 inçlik bir OLED ekranla geliyor. Panel 2.728 x 1.264 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 8.000 nite kadar parlaklık sunuyor. Ekran çerçevelerinin 0.98 mm seviyesine indirildiği belirtiliyor. İşlemci tarafında Snapdragon 7 Gen 4, beş performans ve üç verimlilik çekirdeğiyle görev yapıyor.

Honor 600 Super Edition kamerası nasıl?

Fotoğraf tarafı bu modelin en güçlü kozlarından biri. Arkada f/1.9 diyafram açıklığına sahip 200 megapiksel ana sensör yer alıyor. Ona 12 megapiksellik f/2.2 ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 50 megapiksel f/2.0 özçekim kamerası bulunuyor.

Honor 600 Super Edition yazılım tarafında Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 ile çalışıyor. Bağlantı tarafında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC desteği sunuluyor. Ekran içi optik parmak izi sensörü, stereo hoparlörler ve IP68/IP69/IP69K dayanıklılık sertifikaları da listede. Cihaz 7.95 mm kalınlığında ve 201 gram ağırlığında.

Honor 600 Super Edition fiyatı ne kadar?

Telefon Çin’de 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 3.299 yuan, yani yaklaşık 485 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. 512 GB depolamalı sürüm ise 3.699 yuan, yani yaklaşık 544 dolar etiketiyle geliyor.

Kutudan şarj adaptörü ve koruyucu kılıfın da çıkması, fiyat-performans iddiasını güçlendiren bir ayrıntı. Honor 600 Super Edition’ın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.