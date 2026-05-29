SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik yürütülen ve CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar Müdürü Özgür Bayraktar'ın tutuklanmasıyla son bulan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmanın kritik ismi Sinan Karahan, tutuklmaların ardından sosyal medya üzerinden olayla ilgili açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların ardından yurt dışı telefon hatları üzerinden kendisine ve ailesine yönelik tehdit mesajları almaya başladı. Aldığı ölüm içerikli mesajları kamuoyu ile paylaşan Karahan ile ailesine yönelik yapılabilcek herhangi bir saldırıyı önlemek için koruma tahsis edildiği öğrenildi.

Şirket Hesapları ve Rüşvet Çarkı

Soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla çok kritik itiraflarda bulunan Sinan Karahan, Güzelbahçe Belediyesi’ndeki usulsüzlük zincirini tek tek anlatmıştı. Karahan ifadesinde, kendisinden açıkça para istendiğini, bu paraların tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın vefat eden oğlu Onur Günay ile bağlantılı bir şirketin hesabına aktarıldığını ve karşılığında 'yemek hizmeti' adı altında sahte faturalar kesildiğini beyan etmişti. İmar yolsuzluklarına da ışık tutan Karahan, imara aykırı yapıların sisteme sahte fotoğraflarla yüklenerek gizlendiğini ve iskan sonrasında binaların gayriyasal şekilde büyütülmesine göz yumulduğunu ifadesinde belirtmişti.

Seni Karının Çocuğunun Yanında Vuracağız

Soruşturma kapsamında başkan Günay ile İmar Müdürü Bayraktar'ın tutuklanması belediye camiası ile siyaset dünyasında şok yaratmıştı. Müşteki Sinan Karahan’ın, şikayetini geri çekmesi için yurt dışı kaynaklı bir numara üzerinden WhatsApp kanalıyla tehdit edildiği ortaya çıktı. Muhbirlikle suçlanan Karahan'a gönderilen ve can güvenliğini açıkça tehdit eden mesajlarda;

-Tehdit Mesajı: Sinan

-Sinan Karahan: Sen kimsin

-Tehdit Mesajı: Sen belediye başkanlarını aldırdın ya böyle rahat rahat hareket edeceğini mi sanıyorsun ?

-Tehdit Mesajı: Olum seni öldürcez bekle sen.

-Tehdit Mesajı: Konum at bana

-Tehdit Mesajı: Seni karının çocuğunun yanında vurucaz muhbir

-Tehdit Mesajı: Sen göreceksin

-Tehdit Mesajı: Devlet seni kurtaramayacak

-Tehdit Mesajı: Konum atsana bana

-Tehdit Mesajı: Hadi

-Tehdit Mesajı: Erkeklik yapıyorsun ya

(Cevapsız görüntülü/sesli aramalar)

-Tehdit Mesajı: Sana bayramı zehir edicem (zahir edicem)

Tehdit Mesajı: Sinan efendi

Kendisine ve Ailesine Yönelik Koruma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı anında harekete geçerek, müştekiyi susturmaya ve yargıyı manipüle etmeye çalışan karanlık odaklar hakkında ayrı bir soruşturma daha başlattı. Kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlar ivedilikle temasa geçerek, eşi ve çocuğuyla birlikte açıkça hedef gösterilen müşteki Sinan Karahan’ın can güvenliğinin sağlanması amacıyla en üst düzeyde güvenlik tedbirleri aldı. Soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.