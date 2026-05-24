Son Mühür- İzmir, Kurban Bayramı öncesindeki en hareketli pazar gününe Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kritik hava uyarısıyla başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir'in doğudan batıya, kuzeyden güneye 30 ilçesini tek tek inceleyerek sıcaklık ve yağış haritasını çıkardı.
Bayram alışverişine çıkacaklar dikkat
Bayram alışverişi için sokağa dökülen binlerce İzmirli, planlarını bu rapora göre yapmak zorunda kalacak. Kent merkezindeki nem oranının yüksekliği dikkat çekerken, kıyı şeridinde rüzgarın hızı saatte 20 kilometreyi buluyor. Meteoroloji 24 Mayıs pazar gün içinde açık havada bulunacak vatandaşları ani hava değişimlerine karşı özellikle uyardı. Seyrelecek bulutlara aldanmamak gerekiyor.
İşte ilçe ilçe İzmir'de 24 Mayıs Pazar hava durumu
Aliağa: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 17-27 derece olacak.
Balçova: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14-26 derece olacak.
Bayındır: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14-28 derece olacak.
Bayraklı: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-26 derece olacak.
Bergama: Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-26 derece olacak.
Beydağ: Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14-27 derece olacak.
Bornova: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14-27 derece olacak.
Buca: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 13-25 derece olacak.
Çeşme: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 17-26 derece olacak.
Çiğli: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-27 derece olacak.
Dikili: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 16-26 derece olacak.
Foça: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18-25 derece olacak.
Gaziemir: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14-26 derece olacak.
Güzelbahçe: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-25 derece olacak.
Karabağlar: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-26 derece olacak.
Karaburun: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 16-24 derece olacak.
Karşıyaka: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-27 derece olacak.
Kemalpaşa: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 13-26 derece olacak.
Kınık: Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14-25 derece olacak.
Kiraz: Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 13-27 derece olacak.
Konak: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-27 derece olacak.
Menderes: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14-26 derece olacak.
Menemen: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-27 derece olacak.
Narlıdere: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-25 derece olacak.
Ödemiş: Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14-28 derece olacak.
Seferihisar: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 16-26 derece olacak.
Selçuk: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-27 derece olacak.
Tire: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 14-26 derece olacak.
Torbalı: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 15-27 derece olacak.
Urla: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 16-25 derece olacak.