Xiaomi 17T Pro, serinin zirvesinde yer alan model olarak geliyor ve adından da anlaşılacağı gibi en güçlü donanımı barındırıyor. Telefon, 7.000 mAh kapasiteli devasa bir silikon karbon batarya, MediaTek’in en güncel işlemcisi ve Leica imzalı bir kamera kurulumuyla donatıldı. Standart Xiaomi 17T ise daha kompakt bir gövde ve 6.500 mAh pille kullanıcı dostu bir alternatif sunuyor.

Xiaomi 17T Pro özellikleri neler?

Ekran tarafında 6.83 inçlik bir OLED panel karşımıza çıkıyor. Bu ekran, mobil oyuncular için kritik olan 144Hz yenileme hızını destekliyor ve ultra düşük parlaklık modunda 1 nite kadar inerek göz yorgunluğunu azaltıyor. Paneli Gorilla Glass 7i koruyor.

Performans tarafında ise 3 nanometre mimarisine sahip MediaTek Dimensity 9500 görev yapıyor. Bu işlemci, bir önceki nesle göre tek çekirdek tarafında yüzde 32, grafik biriminde ise yüzde 33 daha yüksek güç sunuyor. Xiaomi 17T Pro, 12 GB LPDDR5X RAM ile geliyor ve 1 TB’a kadar depolama seçeneği barındırıyor.

Xiaomi 17T Pro bataryası neden özel?

Asıl yenilik batarya tarafında yaşanıyor. Xiaomi, yüzde 16 oranında silikon içeren yeni nesil silikon karbon teknolojisini kullanarak cihaza 7.000 mAh kapasiteli bir pil sığdırdı. Bu değer, önceki nesle kıyasla yüzde 27 daha yüksek. Üstelik gövde kalınlaşmadan bu kapasiteye ulaşıldı.

Şarj tarafında da Xiaomi 17T Pro cömert. 100W kablolu şarjın yanında 50W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Silikon karbon piller, geleneksel lityum iyon hücrelere göre aynı hacimde daha fazla enerji depolayabildiği için bu kapasite mümkün hale geliyor.

Xiaomi 17T Pro fiyatı ne kadar?

Kamera tarafında telefon, 1/1.31 inç boyutundaki OmniVision Light Fusion 950 ana sensörünü kullanıyor ve düşük ışıkta belirgin bir başarı yakalıyor. Ona 5x optik yakınlaştırmalı 50 megapiksel periskop telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı eşlik ediyor. Leica renk profilleri, HDR10+ ve 4K 60 FPS Log video kaydı da listede.

Fiyat tarafında ise Xiaomi 17T Pro, 12 GB RAM ve 256 GB depolama sürümüyle Avrupa’da 900 euro etiketiyle satışa sunuldu. Wi-Fi 7 desteği ve IP68 dayanıklılığıyla birlikte değerlendirildiğinde, uzun süre amiral gemisi değiştirmek istemeyenler için güçlü bir aday olarak konumlanıyor.