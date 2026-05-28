Son Mühür/ Osman Günden- İzmir'de Balçova’nın yağmurlu günlerde kabusa dönen kronik taşkın sorunu tarih oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizinin tetiklediği ani ve yoğun yağışlara karşı ilçenin altyapısını baştan aşağı yenilemek için düğmeye bastı. Birleşik sistem çalışan hatları ayırmak ve su baskınlarını tamamen engellemek adına bölgeye tam 110 milyon liralık dev bir bütçe ayrıldı.

Caddeler şantiye alanına döndü

Projenin büyüklüğü sokaklardaki hummalı çalışmadan rahatça anlaşılıyor. İZSU ekipleri şu sıralar Ata Caddesi, Mithatpaşa Caddesi ve Hüseyin Öğütcen Caddesi çevresi ile Ihlamur, Dalya, Lale ve 2. Hayıt sokaklarda harıl harıl çalışıyor. Yaklaşık 800 metre uzunluğunda dev menfezler inşa ediliyor. Bunun yanı sıra, atık suların sorunsuz tahliyesi için bin milimetre çapında tam 500 metrelik yeni bir kanalizasyon hattı döşeniyor. Yüzeyde biriken suları hızla yeraltına aktaracak yeni yağmur suyu ızgaraları da sisteme dahil ediliyor.

Yatırım hızıyla da dikkat çekiyor. Kısa sürede projenin yüzde 40'ı tamamlandı bile. Kalan imalatların iki ay içinde tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

"Sistemleri birbirinden ayırıyoruz"

Çalışmaların teknik detaylarını paylaşan İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi Merve Karabulut, özellikle Eğitim ve Onur mahallelerindeki duruma dikkat çekti. Ata Caddesi’nde mevcut atık su hattını çok daha derine aldıklarını belirten Karabulut, "Burada yaklaşık 180 metrelik bir hattı derine alacak kritik bir imalat yapıyoruz. Yağışlı havalarda yaşanan taşkın sorunlarını bu hamleyle çözeceğiz. Projeyle birlikte mevcut birleşik sistemi tamamen ayrıştırıyoruz" dedi.

Karabulut ayrıca, Balçova Pazaryeri çevresinde yaşayan vatandaşların da yüzünü güldürecek yeni bir etabın müjdesini verdi.

Sırada pazaryeri çevresi var

Pazaryeri ve çevresindeki su baskınlarını engellemek adına yeni hatlar devreye girecek. Eğitim Mahallesi’nde yer alan Gümüşpala, Cahit Yalçın, Kerime Nadir, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Şeref, Aşık Veysel sokakları ile ana caddeler yeni yağmur suyu şebekesine kavuşacak.

Büyük yatırımla birlikte Balçova sakinleri artık her sağanak yağmurda "Evi, dükkanı su basacak mı?" korkusu yaşamayacak. Hedef, ilçenin altyapısını gelecekteki ekstrem hava olaylarına karşı tamamen dirençli hale getirmek.

