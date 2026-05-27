SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Güzelbahçe Belediyesine yönelik yürütülen ve 2009 yılına kadar uzanan 17 yıllık imar ve rüşvet ağı soruşturmasında şok tutuklama yaşandı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde İzmir Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandı. Soruşturma savcısı, aralarında belediye başkanının da bulunduğu kritik isimleri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Sabah Gözaltı Akşam Tutuklama

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce, belediye meclis üyesi Sezgin Kuş, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklama talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde yaklaşık 3 saat süren savunma yaptı. İfadelerin ardından duruşmaya 30 dakika ara veren mahkeme, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar’ın tutuklanmasına karar verirken, diğer şüphelileri Adli denetim şartıyla serbest bıraktı.

Neden Aynı Gün Tutuklandı?

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah 05.30'da yapılan operasyonda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce, belediye meclis üyesi Sezgin Kuş, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar gözaltına alındı. Doktor kontrolüne götürülen şüphelilerin hemen ifadesine başlandı. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemeye çıkarıldı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanırken ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar’ın tutuklanırken, 3 kişi Adli denetimle serbest bırakıldı. Herkes, başkan Günay'ın gözaltına alındığı gün neden tutuklandığını sorgulamaya başladı. Mahkeme, elde edilen deliller, bilirkişi raporları ve banka dekontlarını şikayetçi ve tanık beyanlarını göz önünde bulundurarak süreci uzatmadan bir günde sonuçlandırdı.

Son 5 Yılda En Hızlı Tutuklanan Başkan Oldu

Güzelbahçe belediye başkanı Mustafa Günay, son 5 yılda en hızlı tutuklanan belediye başkanı oldu. Gözaltı süreci, jandarma, savcılık ve Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi savunmasından sonra belediye başkanı Günay 24 saat geçmeden tutuklandı. Güzelbahçe’deki hıza ve sürece en çok benzeyen operasyonlardan biri 2020 yılındaki Yalova Belediyesi yapılmış. Yalova Belediyesi'nde "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla başlatılan soruşturmada, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç sabah saatlerinde adliyeye çağrılıp gözaltına alınmış, aynı günün gecesinde jet hızıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hemen ardından da dönemin Belediye Başkanı Vefa Salman görevden uzaklaştırılmıştı. Dosyadaki delillerin netliği (tıpkı Güzelbahçe’deki net banka dekontları ve bilirkişi raporları gibi) süreci çok hızlandırmıştı.