Son Mühür / Atakan Başpehlivan Güzelbahçe Belediyesi’ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan belediye başkanı Mustafa Günay ve İmar Müdürü Özgür Bayraktar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkan Günay ve İmar Müdürü tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gündüz saatlerinde gerçekleşen operasyonda ‘rüşvet’ suçlamasıyla emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, belediyede görevli İmar ve Şehircilik Müdür Özgür Bayraktar ile birlikte Özgür Bayraktar ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tugay ve Bakan davayı yerinden takip etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Çeşme, Balçova, Konak belediye başkanlarının CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Ednan Arslan’ın adliyede takip ettiği davanın sonucu kapıda bekleyen partililerde şaşkınlığa ve üzüntüye yol açtı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama

Öte yandan, konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen* soruşturma kapsamında; ”Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma (TCK 220), Rüşvet (TCK 252), Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257) ve İmar Kirliliğine Neden Olma (TCK 184)”_ suçlarına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen işlemler tamamlanmıştır.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan; Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa GÜNAY ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür BAYRAKTAR,* çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştır. Şüpheliler Nermin GÜNAY, Özden Mustafa İNCE ve Sezgin KUŞ hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülmektedir."