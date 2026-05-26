SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen jandarma ekiplerinin, Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ile eski başkan Mustafa İnce'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Doktor muayenesinden sonra İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin yaklaşık bir saat önce sorgularına başlandığı öğrenildi. Yapılan çapraz sorguda rüşvet belgesi olarak gösterilen banka dekontları, şikayetçi ve tanık beyanları ile rüşvet çarkıyla ilgili sorular yöneltiliyor.

Önce Sağlık Kontrolü

Sabah saatlerinde sağlık kontrolleri tamamlanarak İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski başkan Mustafa İnce ve imar bürokrasisinin kilit isimlerinin ifade işlemlerine bir saat önce başlandı. Dosyanın kabarık olması, 2009 yılına kadar uzanan geçmiş soruşturma kayıtları ve valilik raporları nedeniyle jandarmanın sorgu sürecini çok titiz yönettiği öğrenildi.

Eşlerin Şirketleri ve Banka Dekontları Masada

Sorgunun ilk aşamasında şüphelilere rüşvet trafiğinin gizlenme yöntemleri ve dosyadaki en somut deliller olan banka dekontları soruluyor. Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay’ın, yetkilisi olduğu şirket üzerinden dönen para akışları, müteahhitlerden ve aracı muamelecilerden gelen transferlerin mahiyeti jandarma sorgu görevlileri tarafından tek tek önüne konuyor. Gözaltındaki Belediye Başkan Vekili ve Encümen üyesi ile eşine, rüşvet pazarlıklarına aracılık ettiği iddia edilen ortak şirketleri üzerinden yapılan görüşmeler ve tanık beyanları soruluyor. Şüphelilerin rüşvet iddialarını 'ticari faaliyet' olarak savunmaya çalıştıkları gelen sızıntılar arasında.

3.5 Milyonluk Kamusal Zarar

Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın sorgusunda iki kritik başlık öne çıkıyor. Uzman bilirkişi raporuyla tespiti yapılan, birliğe üye belediyelerin mal varlıklarından harcanan 3,5 Milyonluk miktarındaki usulsüz kamusal zararın faturaları ve harcama yetkileri Günay'a soruluyor. Hukuken yok hükmünde olan işlemlerin (Mutlak Butlan) ortaya çıkmasının ardından, diğer ilçe belediye başkanlarını panikle acil toplantıya çağırmasının ve bu organizasyonu bizzat yönetmesinin altında yatan gerçek sebepler sorgulanıyor.