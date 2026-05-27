İzmir’in Foça ilçesi, pazar yerinden yükselen silah sesleriyle neye uğradığını şaşırdı.Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki semt pazarında tezgah açan esnaflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede meydan savaşına döndü. Alışverişe gelen vatandaşlar kurşunlardan kaçmak için sağa sola kaçışırken, polis olayla ilgili 7 kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Sözlü tartışma tekme tokat kavgaya döndü

Olay, dün yani 26 Mayıs günü saat 17.00 sularında pazar tezgahlarının tam ortasında patlak verdi. Pazarcı esnafı arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple laf dalaşı başladı. Gerginlik saniyeler içinde tırmandı. Yerini yumruklara, tekmelere bıraktı. Onlarca kişinin birbirine girdiği o arbede esnasında taraflardan biri belindeki silaha sarıldı.

Pazar yerinde peş peşe silah sesleri yankılandı. Büyük panik yaşandı.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasında

Çevredeki vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, pazar yerini savaş alanına çeviren o anları bir görgü tanığı cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, kalabalığın birbirine acımasızca saldırdığı ve silah seslerinin ardından insanların kaçıştığı net bir şekilde görülüyor. Silahlı tehditlerin havada uçuştuğu kavgaya son noktayı ise ihbar üzerine pazar yerine akın eden emniyet güçleri koydu.

7 şüpheliye çifte suçlamayla gözaltı

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arbedenin ortasına girerek kavgayı güçlükle sonlandırdı. Olayda silah kullanan ve darp olayına karışan 7 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen zanlılar hakkında "Silahla Tehdit" ve "Kasten Yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Soruşturma derinleşerek devam ediyor.

