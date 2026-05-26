SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında mevcut Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve eski Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin de bulunduğu şüpheliler önce doktor kontrolüne, ardından adliyeye sevk edildi.

Teknik ve Fiziki Takip

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aylarca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan isimlerin sorgu süreci tamamlandı. Gün boyunca süren ifade işlemlerinin ardından şüpheliler, kısa bir süre önce adliyeye çıkarıldı.

Banka Dekontları Soruldu

Soruşturma kapsamında jandarma özel sorgu ekipleri tarafından alınan ifadelerde, şüphelilere dosyadaki banka dekontları, şikayetçi ve tanık beyanları soruldu. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay ile Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili ve Encümen üyesinin eşine ait şirket hesapları üzerinden gerçekleşen rüşvet iddiaları şüphelilere soruldu. Müteahhitler ve aracı muameleciler üzerinden yapıldığı iddia edilen para transferleri ile tanık beyanları tutanaklara geçirildi.

3.5 Milyonluk Kamusal Zarar

Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın sorgusunda iki kritik başlık öne çıkıyor. Uzman bilirkişi raporuyla tespiti yapılan, birliğe üye belediyelerin mal varlıklarından harcanan 3,5 Milyonluk miktarındaki usulsüz kamusal zararın faturaları ve harcama yetkileri Günay'a soruluyor. Hukuken yok hükmünde olan işlemlerin (Mutlak Butlan) ortaya çıkmasının ardından, diğer ilçe belediye başkanlarını panikle acil toplantıya çağırmasının ve bu organizasyonu bizzat yönetmesinin altında yatan gerçek sebepler sorgulanıyor.