Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, görevdeki Belediye Başkanı Mustafa Günay ile eski Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin de aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Günay, önceki dönem belediye başkanı Mustafa İnce ve belediyenin imar müdürünün de dahil olduğu şüpheliler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Arama çalışmaları sürüyor

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından ifadeleri alınmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Öte yandan jandarma ekiplerinin, Güzelbahçe Belediyesi’nde başlattığı evrak inceleme ve dijital materyal arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılıktan operasyona dahil resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma (TCK 220), Rüşvet (TCK 252), Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257) ve İmar Kanununa Muhalefet (TCK 184) suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon 26 Mayıs 2026 günü sabah saatlerinde gerçekleştirilmiş olup, saat 05.30 itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanmıştır.''

Gözaltına alınan isimler

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan isimler ise şu şekilde:

Mustafa GÜNAY (Güzelbahçe Belediye Başkanı)

Nermin GÜNAY (Mustafa GÜNAY'ın eşi)

Özdem Mustafa İNCE (Eski Güzelbahçe Belediye Başkanı)

Özgür BAYRAKTAR (İmar ve Şehircilik Müdürü)

Sezgin KUŞ (Belediye Meclis Üyesi)

Açıklamanın devamında ise yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin isimleri belirtildi:

Gizem GÖÇTÜ (Belediye Meclis Üyesi)

Şamil GÖÇTÜ (MİRYA Grup Yetkilisi)