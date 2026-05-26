Son Mühür- İzmir sabah saatlerinde siyasi taşları yerinden oynatan bir rüşvet ve imar yolsuzluğu operasyonuyla uyanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sabah saat 05.30’da düğmeye basan emniyet güçleri, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismi gözaltına almıştı. Bu operasyon, kamuoyunda yıllardır konuşulan "hızlı yükselişin" arkasındaki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

2009'da başlayan organize imar çarkı

Savcılığın yaptığı resmi açıklama, Güzelbahçe Belediyesi'nde adeta kurumsal bir suç şebekesi kurulduğunu ortaya koydu. İddialara göre bu yapı yeni değil; tam 2009 yılından beri organize şekilde hareket ediyor.

Sistem şu şekilde işliyordu, Müteahhitler, aracı şirketler ve muameleciler vasıtasıyla imara aykırı yapılara göz yumuluyor, yıkım kararları sümen altı ediliyor ve bu yolla devasa maddi menfaatler temin ediliyordu.

Operasyonun en çarpıcı ayaklarından biri ise rüşvet paralarının akış yönü oldu. Teknik ve fiziki takibin ardından, rüşvet çarkının dönmesi için Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşinin yetkilisi olduğu şirketin paravan olarak kullanıldığı tespit edildi. Benzer şekilde, gözaltına alınan bir belediye encümen üyesi ve eşinin şirketi üzerinden de rüşvet pazarlıklarının yürütüldüğü, tanık beyanları ve banka dekontlarıyla delillendirildi.

Sahte diploma skandalı gündeme gelmişti

Gözaltına alınan Mustafa Günay’ın kariyer basamaklarını tırmanma hızı, İzmir’de her dönem tartışma konusuydu. Gözaltına alınma süreciyle de Günay'ın yükselme hızı bir kez daha dikkati çekti.

2005'de Trafik polisi olarak görev yapan Günay, 2009'da bir anda müteahhit iş insanı kimliğiyle ortaya çıktı ve dönemin belediye başkanı Mustafa İnce’ye seçim sponsoru olduğu iddia edildi. Seçim biter bitmez başkan yardımcılığı koltuğuna oturdu.

2010'da Dönemin İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın başlattığı soruşturmayla üniversite mezunu olmadığı, lise diplomasıyla bu görevi yürüttüğü anlaşılınca görevden alındı.

2011'de ise sadece bir yıl sonra "Azerbaycan’dan üniversite diploması aldı" denilerek aynı göreve iade edildi. Diplomanın denkliği ve geçerliliği hep şaibeli kaldı. Hatta belediyenin resmi sitesinde okul adı veremeyerek sadece "Eğitimimi tamamladıktan sonra kamuya girdim" yazabildi.

2023-2024 yıllarında Önce Urla için şansını denedi, ardından Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilmeyi başardı.

Belediyeler Birliği'nde 3,5 Milyon TL'lik kamu zararı

Mustafa Günay hakkındaki dosyalar sadece imar rüşvetiyle de sınırlı değil. Aynı zamanda Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı olan Günay’ın, bu birliğin bütçesini ve belediye mallarını usulsüz harcadığı saptandı. Bilirkişi raporlarına yansıyan tespitle, birlik aracılığıyla tam 3,5 Milyon TL değerinde doğrudan kamu zararına yol açıldığı belgelendi.

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında aramalar devam ediyor. İzmir Valiliği araştırma raporları ve uzman bilirkişi incelemeleriyle desteklenen bu kapsamlı soruşturmada gelişmeler merak konusu olurken emniyetteki sorgu süreci sürüyor.