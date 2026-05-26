SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aylarca süren fiziki ve teknik takibin ardından Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda şok detaylar ortaya çıkmaya başladı. Güzelbahçe’de dönen rüşvet çarkının sadece bugünü değil, tam 17 yıllık bir geçmişi kapsadığını ve rüşvet paralarının "aile şirketleri" üzerinden aklandığını ortaya koydu. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay’ın resmi yetkilisi olduğu şirketin, belediyedeki rüşvet para akışını sağlayan ana kanal olduğu tespit edildi. Gizi rüşvet pazarlıklarının, Nermin Günay tarafından işletilen deniz kenarındaki lüks Yalı balık restoranında yapıldığı öğrenildi.

17 Yıllık Suç Şebekesi

Başsavcılığın ve jandarmanın genişlettiği operasyonda mevcut suç şebekesinin 2009 yılından itibaren organize bir şekilde ve birlikte hareket ettiğine dair net tespitlere ulaşıldı. Şüphelilerin, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları, uzman bilirkişi raporları soruşturma dosyasına girdi.

Suç Dosyaları Kabarık

Suç şebekesinin organize hareket ederek imara aykırı yapı sağlama, kaçak yapıların yıkılmasını engelleme ve imara aykırı yapılara göz yumma karşılığında rüşvet temin etmek üzerine kurulduğu belirlendi. Müteahhitlerin, aracı şirketler ve muameleciler vasıtasıyla bu sisteme dahil edildiği ve şüphelilerin bu yolla mal varlıklarını haksız şekilde artırdıkları öğrenildi.

'Eşlerin Şirketleri' ve Banka Dekontları

Soruşturma dosyasında rüşvet iddiaları soyut beyanlardan çok daha öteye geçti. Dosyada rüşvete dair banka dekontları, mağdur ve tanık beyanları yer alıyor. Jandarmanın teknik takibine takılan para trafiğinin formülü ise şok etti. Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay’ın yetkilisi olduğu şirketin, belediyedeki rüşvet para akışını sağlayan ana kanal olduğu tespit edildi. Şüpheli Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Encümen üyesi ile eşinin ortak olduğu şirket aracılığıyla da rüşvetin alınmasına yönelik pazarlıklar ve görüşmeler yapıldığı yapılan açıklamalara ortaya çıktı.

Rüşvet Pazarlıkları Lüks Balık Restoranında Yapılmış

Jandarmanın aylarca adım adım sürdürdüğü fiziki takibin en sıcak noktası ise Mustafa Günay’ın eşinin işlettiği Yalı Balık Restoran oldu. Eski Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin de görevde olduğu dönemde imar kararlarını ve gizli belediye görüşmelerini sık sık bu restoranda gerçekleştirdiği jandarma kayıtlarına girdi. Mustafa Günay’ın, CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un da katılım gösterdiği "Güzelbahçe Basın Buluşması" organizasyonunu yine bu restoranda yapması ve buradaki dar kadro hareketlilikler sinyal takibiyle saniye saniye izlendi. 'Mutlak Butlan' krizinin patlak vermesi ve şikayetlerin artması üzerine Mustafa Günay’ın, Yarımada’daki diğer belediye başkanlarını acil koduyla toplama organizasyonunu da bizzat bu panik dalgası içinde yönettiği belirlendi.

3.5 Milyon TL'lik Kamusal Zarar

Dosyadaki diğer bir detay ise Mustafa Günay’ın sadece Güzelbahçe’de değil, başkanı olduğu Yarımada Belediyeler Birliği’nde de usulsüzlüklere imza atması oldu. Hazırlanan uzman bilirkişi raporuyla, Günay’ın Belediyeler Birliği aracılığıyla, üye belediyelerin mal varlıklarından tam 3,5 milyon kamusal zarara sebebiyet verecek şekilde usulsüz harcamalar yaptığı resmi olarak tespit edildi.

