Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, kamuoyunda tartışma yaratan "Aziz İhsan Aktaş" örgütü mensubu bir şahsın televizyon programında partiyi hedef alan iddialarına sert tepki gösterdi. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde eski il binasında açıklama yapan Tekin, partinin kurumsal kimliğini kirletmeye yönelik girişimlere izin vermeyeceklerini belirterek söz konusu kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Atatürk’ün mirası ve dürüstlük vurgusu

Gürsel Tekin, açıklamasına, partisinin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başladı. Atatürk’ün dürüstlüğü ve kamu malını namusu gibi koruyan liderlik vasfını hatırlatan Tekin, "Atatürk’ün bize iki eseri var: Biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi," diyerek bu mirası muhafaza etme sorumluluklarının altını çizdi.

"Cumhuriyet Halk Partisi tertemizdir"

Son günlerde partinin kurumsal kimliğini hedef alan tartışmalara tepki gösteren Tekin, derin yoksulluk ve işsizlik gibi ülkenin gerçek gündemlerinin unutulduğunu söyledi. Bu tartışmaların odağında ise bir televizyon programında partinin adını ve yöneticilerini hedef alarak olumsuz iddialar ortaya atan "Aziz İhsan Aktaş örgütü mensubu şahıs"ın olduğunu belirtti.

Tekin, "Bu şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tertemizdir. Hiç kimsenin gücü partimizin kurumsal kimliğini kirletemez," ifadelerini kullandı. Tekin, adı geçen şahsın, partinin önemli mevkilerindeki iki yöneticiye rüşvet verdiğini itiraf ettiği iddiası çerçevesinde savcılığa başvuracaklarını bildirdi. Ayrıca, Tekin, "Baba ocağı" olarak nitelendirdiği partiyi korumak için her türlü iftira ve yalana karşı "ölümüne" mücadele edeceklerini ve bu kararlılıklarını gelecekte de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.