OpenAI, o3 ve GPT-4.5 modellerini ChatGPT üzerinden emekliye ayıracağını açıkladı. Şirket, iki modelin de belirli tarihlerde kullanımdan kalkacağını duyururken kullanıcıları çok daha güncel sürümlere yönlendiriyor.

OpenAI o3 ve GPT-4.5 ne zaman kaldırılıyor?

Açıklamaya göre GPT-4.5 modeli 27 Haziran 2026 tarihinde ChatGPT'den çıkarılacak. o3 modeli ise biraz daha geç bir takvime sahip; bu modelin 26 Ağustos 2026'da emekliye ayrılması planlanıyor.

Bu iki modelin şu an yalnızca ücretli ChatGPT abonelerine sunulduğunu da belirtmek gerekiyor. Yani değişiklik, daha çok premium paket kullanan kişileri ilgilendiriyor. Ücretsiz tarafta zaten bu modellere erişim bulunmuyordu.

API tarafında bir değişiklik var mı?

Kullanıcıların merak ettiği bir nokta da geliştirici tarafı. OpenAI, bu emeklilik kararının API'yi etkilemeyeceğini özellikle vurguladı. Yani uygulamalarında bu modelleri kullanan geliştiriciler için şimdilik bir değişiklik söz konusu değil.

Karar yalnızca ChatGPT arayüzünü kapsıyor. Bu da OpenAI'ın tüketici tarafındaki model listesini sadeleştirirken, geliştirici ekosistemini olduğu gibi korumayı tercih ettiğini gösteriyor. Böylece kurumsal projelerde bu modellere yatırım yapmış ekipler ani bir kesintiyle karşılaşmayacak.

OpenAI'ın güncel modelleri hangileri?

Şirketin şu anki en gelişmiş modeli GPT-5.5 olarak öne geçiyor. Bunun yanında kullanıcılara 5.4, 5.3 ve 5.2 sürümleri de sunuluyor. Dolayısıyla o3 ve GPT-4.5'i kullananların elinde, geçiş yapabilecekleri birçok yeni seçenek bulunuyor.

Bu hamle, yapay zeka pazarında modellerin ne kadar hızlı eskidiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Yalnızca birkaç ay önce gündemin merkezindeki modeller, artık yerlerini daha yetenekli sürümlere bırakıyor. GPT-4.5 tanıtıldığında ses getiren bir sürümdü; ancak gelişim temposu o kadar yüksek ki kısa sürede listenin gerisine düştü. OpenAI'ın bu sadeleştirmeyle hem kullanıcı deneyimini netleştirmeyi hem de kaynaklarını en güncel modellere yönlendirmeyi amaçladığı düşünülüyor. Kullanıcıların ise belirtilen tarihlerden önce alışkanlıklarını yeni sürümlere taşıması yerinde olacak.