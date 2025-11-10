Son Mühür - E-Devlet Kapısı’na giriş yapmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sisteme erişimde sorun yaşıyor. Kullanıcılar, ekranda “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” uyarısı ile karşılaşıyor.

Sosyal konut başvuruları yoğunluğu nedeniyle aksaklık

Yaşanan teknik aksaklığın arkasında 500 bin sosyal konut projesine yönelik yoğun başvuruların olduğu tahmin ediliyor. Başvuru ekranına aynı anda on binlerce kişinin giriş yapması, sistemde geçici yavaşlamalara yol açtığı düşünülüyor.

Yetkililerden henüz resmi açıklama gelmedi

Kamu kurumları tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlardan işlemlerini ilerleyen saatlerde yeniden denemeleri tavsiye ediliyor.