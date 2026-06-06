Küresel ve yerel finans piyasalarında dalgalı seyir devam ederken, altın fiyatlarının yanı sıra gümüş fiyatlarındaki değişimler de yakından takip ediliyor. Uzun süredir rekor üstüne rekor kıran gümüş, son günlerde yönünü aşağı çevirerek yatırımcısını şaşırttı. Fiyat grafiğindeki bu sert dalgalanma, piyasaları yakından izleyenlerin gündemine oturdu. Yaşanan değer kaybının arkasındaki temel sebepleri öğrenmek isteyenler, güncel gümüş piyasası ve gram gümüş kaç TL sorgularıyla araştırmalarını yoğunlaştırdı.

GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR?

Gümüş fiyatlarında yakın geçmişte görülen zirve seviyeler, yerini kar satışlarına bıraktı. Piyasa uzmanları, bu ani düşüşün arkasında yatan en önemli nedenin, kısa sürede yüksek kazanç elde eden yatırımcıların nakde geçme isteği olduğunu belirtiyor. Yatırımcıların kısa vadeli kar hedefiyle gerçekleştirdiği çoklu satış hamleleri, piyasadaki satış baskısını büyük oranda artırdı ve fiyatları olumsuz etkiledi. Bunun yanı sıra gümüşün Orta Doğu’da yaşanan kritik gelişmelerden doğrudan etkilenmesi de bu düşüş trendini tetikleyen bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor.

5 HAZİRAN GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Finans piyasalarındaki sert gitgeller nedeniyle yatırımcılar günü oldukça tedirgin geçirdi. Haftanın son işlem gününde gram gümüş fiyatı geniş bir bantta hareket etti. Yapılan anlık işlemler incelendiğinde, gram gümüş gün içerisinde en düşük 102 TL seviyesini gördü. Gün içindeki en yüksek hareketinde ise 107 TL seviyesine kadar tırmandı. Gümüşün bu dalgalı grafiği, birikim sahiplerinin alım satım stratejilerini yakından etkilemeye devam ediyor.