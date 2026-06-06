Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen indirimi beraberinde getirdi. Küresel petrol fiyatlarındaki gevşeme iç piyasaya doğrudan yansırken, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki istasyon tabelaları gece yarısı itibarıyla güncellendi. Araç sahiplerinin bütçesini yakından ilgilendiren bu indirim dalgası, cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren pompa fiyatlarına yansıtılarak uygulanmaya başladı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ DÜŞÜŞ POMPAYA YANSIDI

Dünya genelinde Brent petrolün varil fiyatının 93 dolar sınırına kadar gerilemesi, yurt içindeki akaryakıt fiyat tarifelerinde zorunlu bir düzenlemeyi beraberinde getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen diplomatik müzakerelerin olumlu seyretmesi, küresel piyasalarda arz endişelerini azaltarak petrol fiyatlarını aşağı çekti. Bu düşüş doğrultusunda, eşel mobil sistemi mekanizması işletilerek benzin grubunda litre başına 53 kuruşluk bir indirim hesaplandı. İndirim kararı cumartesi gününün ilk anlarından itibaren yürürlüğe girerken, motorin ve LPG gruplarında ise bu dönemde herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İzmir'deki akaryakıt istasyonlarında yeni dönem tarifesi listelendi. 6 Haziran Cumartesi itibarıyla kentteki akaryakıt istasyonlarındaki benzinin litre satış fiyatı 64.20 TL seviyesine geriledi. İndirimle birlikte İzmirli sürücüler depolarını daha uygun fiyatla doldurma imkanına kavuştu. Fiyat değişikliğinin yaşanmadığı motorinin litresi kentte 67.72 TL'den, LPG (otogaz) ise 31.79 TL'den satılmaya devam ediyor.

DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

Ülke genelini etkileyen indirim dalgası, diğer metropollerdeki fiyatları da aşağı çekti. Güncelleme sonrasında İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 62.97 TL, Anadolu Yakası'nda ise 62.82 TL olarak belirlendi. Başkent Ankara'da ise indirimli benzinin litre fiyatı istasyonlarda 63.92 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Küresel piyasalardaki dalgalanmanın sürmesi durumunda akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin devam edebileceği öngörülüyor.