Son Mühür- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere uygun olarak yüzde 37'de sabit tuttu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, TCMB'nin faiz kararı sonrası günü yüzde 0.43 değer kaybıyla 14.077 puandan tamamladı.



Piyasaların beklentisi ne?



''Merkez Bankası faiz oranın da bir değişiklik yapmadı zaten böyle bir beklenti vardı genel yönlendirmede bu yöndeydi. O sebepten piyasalar için şaşırtıcı olmadı. Ancak tabii ki bu piyasalarını arzuladığı istediği bir sonuç değil'' hatırlatmasında bulunan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Piyasalar bir an önce paranın bollaşmasını, hisselere doğru bir akış olmasını bekliyor'' mesajı verdi.



Endişeli hava devam ediyor...



''Borsa İstanbul 14.000 puan üzerinde tutulmasına rağmen risk iştahının çok zayıf olduğu görülüyor'' diyen Murat Bilen,

''ABD’ye İran Savaşı’ndan henüz daha bir noktaya getirilememiş olması, savaşın bölge ülkelerine yayılma kaygıları hafta başından beri zaten piyasaya endişelendirmiş durumda.

Teknik olarak bekle gör modunda. 14.350’nin üzerine çıkılmadığı müddetçe yeni bir yükselen trendden bahsetmek zor. Aşağıda da 14.000’in altına doğru gelme riskine karşı herkes dikkatli bir şekilde bekliyor. Bunun altına doğru gelirse tabii robot satışlarıyla birlikte ve panik satışlarıyla bir miktar daha aşağıya gelebilir, 13.822 ve 13.765 seviyelerine destekler var'' hatırlatmasında bulundu.



Kur tarafında hareketlenme var...



Murat Bilen, ''Kur tarafında son zamanlarda bir baskı var. Kurun bugünkü seviyesinin biraz daha yükselmesi isteniyor. Zaten bir süredir yukarıya doğru gidiyor. Dolarda 50 TL’ye doğru bir hareketlenme olduğu gözüküyor'' değerlendirmesinde bulundu.