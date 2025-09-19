Havalar soğumaya başladı. Sonbaharı özlemişiz ama uzmanlar gribal hastalıklar konusunda daha dikkatli olmamız gereken günlerde olduğumuzu hatırlatıyor

Birkaç yıl önce yaşanan Covid 19 salgını sonrasında virüse bağlı hastalıklar daha korkutucu oluyor. Özellikle belirli kronik hastalıkları olanların ve yaş almışların bir an önce grip aşısı yaptırmaları gerek...

Her yıl kendini geliştiren gribe karşı bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesi gerek. Toplu taşım araçlarında öksürük, hapşırma sayısı yükseliyor. Özellikle hasta olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önemli, zorunlu ise maske kullanması diğer vatandaşlara saygı göstermesi gerekir.

ÇABUK UNUTULDU...

Korona günlerini çok çabuk unuttuk. Yine sarılıp, öpüşmeye, sosyal mesafeyi ihmal etmeye başladık. "Aman canım virüs gelecekse senden gelsin" diyerek öpüşen kişileri gördüm. Maalesef sağlığımıza dikkat etmiyoruz. Ne doktora gidiyor ne de dengeli besleniyoruz. Oysa altı ayda bir hiçbir şeyimiz olmasa bile aile çekimini ziyaret etmek gerekiyor. Hem aile hekimim izin tam maaş alabilmesi için bu gerekli hem de sağlik her şeyden daha önemli... Kanuni'nin sözünü bilirsiniz... "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi..." Bugün rahat nefes alabiliyorsan hiçbir şeyin önemi yok! Panik yok işler yetişir. Yeter ki sağlıklı olun. Eğer sağlığınız bozulur yatağa düşerseniz zaten çalışamazsınız. Her işin telafisi mümkün. Ya sağlığınızın?

KAHVALTI ÖNEMLİ...

Her sabah kalkınca yataktan güzel bir kahvaltı ile başlamanın keyfi başkadır. Bir dilim peynir, birkaç zeytin, domates, salatalık, biber yanında da bir bardak ılık süt... Şairin dediği gibi kahvaltının mutlulukla bir alakası var. Ancak iş temposundan kahvaltıyı çoğu zaman atlıyoruz. İş yerinde bir kumru ya da gevrekle geçiştirilmekte... Doğru beslenme sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi...

Bütün bunları konuşurken RADYO EGE'de Barış Manço'nun Nane Limon Kabuğu şarkısının çalması tesadüf mü? Kulak verelim Barış Abime ve uygulamaya başlayalım.

BİZDEN...

Bugün imtiyaz sahibimiz Hakan Kandemir'in doğum günü... Nice mutlu yıllara... Birlikte nice başarılara...

Sağlıklı günlere!