Trendyol Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe, yeni sezon öncesi vites yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde kelimenin tam anlamıyla pestil çıkarıyor. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde toplanan futbolcular, günü çift idmanla tamamlayarak güç depoladı.

Sabah koşu, akşam taktik

Göztepe’de sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mesaide ana gündem dayanıklılıktı. Oyuncular, Stoilov'un yardımcıları eşliğinde sahada uzun soluklu koşular yaptı. Ciğerleri açan bu ağır kardiyo seansının ardından takım, akşam saatlerinde yeniden sahaya indi.

Akşam idmanında ise işin rengi tamamen değişti. Topu ayağına alan sarı-kırmızılılar, dar alanda yüksek tempolu bir pas trafiği gerçekleştirdi. Stoilov, oyun kurma ve baskıdan çıkma üzerine oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Antrenmanın son bölümü ise kelimenin tam anlamıyla nefes kesti. Kulüpten paylaşılan bilgilere göre İzmir ekibi, günü kaleyi abluka altına alan yoğun bir şut çalışmasıyla noktaladı.

İzmir ekibi sezona inatçı başlamak istiyor

Yeni sezonda taraftarına pes etmeyen, dinamik bir takım izletmek isteyen Stoilov, çıtayı oldukça yukarı koymuş durumda. Urla'daki kamptan gelen haberler, futbolcuların da bu yoğun tempoya ayak uydurmak için sınırlarını zorladığını gösteriyor. Süper Lig maratonu uzun ve yıpratıcı olacak. Göztepe, fiziksel gücüyle rakiplerine sahayı dar etmeyi planlıyor. Hazırlıklar, tesislerde yapılacak planlı antrenman programlarıyla devam edecek. Detaylar netleştikçe Urla'daki kampın tonu daha da sertleşebilir.