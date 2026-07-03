Son Mühür/Hüseyin Demir Kadınlar Hentbol Süper Lig’e şampiyon olarak çıkan Göztepe Spor Kulübü, transfer çalışmalarında hareketli günlerden geçiyor. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi yaptığı transferler ile taraftarlarını heyecanlandırıyor. Hentbolda hem erkekler hem kadınlar kategorisinde Süper Lig’de mücadele edecek olan İzmir temsilcisi, 25 yıldır salonlarda mücadele ediyor. Başkan Emre Artkıy ve ekibi yöneticilerle birlikte görüşmelerini sürdürürken antrenörlerle sürekli iletişim halinde. Göztepe, dış transferde iki önemli oyuncuyu transfer etti. İzmir ekibi, geçen sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor formasıyla Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Ece Sözmen ve Sibel Kıcıroğlu’nu transfer etti. Yeni transfer Kıcıroğlu’nun İzmirli olması dikkat çekiyor. 31 yaşındaki tecrübeli milli oyuncu 1.75 m boyunda. Hentbolda ikinci baharını yaşayan Kıcıroğlu’nun takıma önemli katkı vermesi bekleniyor. Transferde düğmeye basan Göztepe, Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefliyor. Göztepe Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile Olimpik Branşlar Temsilcisi Deniz Durmaz, hentbolda verdiği destek ve yatırımla dikkat çekiyor. Türkiye milli takımının Dünya Kupasına katılacak olması sporseverleri heyecanlandırırken hentbola olan ilgi arttı.

Muhabir: Hüseyin Demir