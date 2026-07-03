Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ter döken Göztepe'de gözler, takımın Brezilyalı golcüsü Juan Silva’nın üzerinde.

Geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu için henüz resmi bir adım atılmadı.

Lille’in ilgisinden ses çıkmıyor

Geçtiğimiz dönemin devre arasında Fransa’nın köklü kulüplerinden Lille, Juan için 15 milyon euro gibi ciddi bir teklifte bulunmuştu. Ancak o dönem Göztepe yönetimi, oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.

Aradan geçen süre zarfında, özellikle bu yaz döneminde, kulübe ulaşan resmi bir teklif henüz bulunmuyor. Juan'a ilgi olduğu yönündeki iddialara rağmen, oyuncunun haklarını elinde bulunduran Sport Republic cephesiyle henüz kimse masaya oturmadı.

Dünya Kupası bekleniyor

Göztepe yönetiminin, Sport Republic ile birlikte izlediği yol haritası şekillenmiş durumda. Geçen sezon Romulo'yu 20+5 milyon euro karşılığında Leipzig'e göndererek kulüp tarihine geçen bir satışa imza atmışlardı. Şimdi benzer bir tabloyu Juan Silva için de uygulamayı planlıyorlar.

İstatistikler göz dolduruyor

Juan Silva, 2024-2025 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak katıldığı Göztepe’de kısa sürede farkını gösterdi.

İlk sezonunda 28 maçta 8 gol ve 4 asistle oynayan Brezilyalı, geçen sezon ise 32 maçta 11 gol bularak kendi kariyer zirvesini gördü.

900 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen 24 yaşındaki oyuncunun, bu istikrarlı yükselişi yönetimin beklentilerini de haklı kılıyor.

Diğer isimler de radar altında

Göztepe’de hareketlilik sadece Juan Silva ile sınırlı değil. Takımın gençlerinden sağ bek Arda Okan Kurtulan ve orta sahada dinamizmiyle öne çıkan Nijeryalı Anthony Dennis için de farklı kulüplerin nabız yokladığı biliniyor.

Yönetim, transfer döneminin ilerleyen günlerinde hem gidenler hem de gelecekler konusunda daha somut adımlar atmaya hazırlanıyor.