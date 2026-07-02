İzmir futbolunun başarılı isimlerinden İsmail Köybaşı, uzun ve başarılı geçen profesyonel kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı forma altında mücadele ettiği dört sezonda taraftarın beğenisini kazanan 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, özellikle TFF 1. Lig’deki şampiyonluk ve Süper Lig’e yükselişteki katkılarıyla hatırlanacak.

Göztepe formasıyla ter döktüğü 91 maçta 7 gol ve 7 asistle skora etki eden Köybaşı’nın emeklilik haberi, kulübün resmi kanallarından paylaşıldı.

"Formamızı giydiği her gün, genç futbolcularımıza ve camiamıza örnek olmayı başardı"

Köybaşı’nın emeklilik kararının sonrasında kulüp içinden peş peşe veda mesajları geldi. Veda paylaşımında bulunanlardan birisi de Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil oldu.

Sepil, Köybaşı’nın bundan sonra başka bir görevde kulübe hizmet vermeyi sürdüreceğini belirterek, "Bugün sadece başarılı bir futbolcuyu değil; karakteri, duruşu, çalışkanlığı ve örnek sporcu kimliğiyle Göztepe'mizde derin izler bırakan çok değerli bir yol arkadaşımızı profesyonel futbolculuk kariyerinden uğurluyoruz.

İsmail Köybaşı, sahada gösterdiği mücadele kadar saha dışında temsil ettiği değerlerle de Göztepe ailesinin her zaman örnek isimlerinden biri oldu. Formamızı giydiği her gün, genç futbolcularımıza ve camiamıza örnek olmayı başardı.

"Bu bir veda değil"

Ancak bu bir veda değil. Çünkü İsmail'in Göztepe'ye olan aidiyeti ve katkısı, bundan sonra kulübümüzde üstleneceği yeni görevle; sadece futbolda değil, tüm olimpik branşlarımızda devam edecek.

Bu da bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı. Kulübümüze kattığın her şey için teşekkür ederim İsmail.

Yeni yolculuğunda da aynı karakterin, aynı çalışkanlığın ve aynı liderliğinle Göztepe'ye değer katacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.