Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin altyapısından yetişen genç yetenek Ege Gürel, transfer döneminde birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Göztepe'de filiz lisanstan itibaren aralıksız 8 yıl boyunca forma giyen ve kulübün tüm yaş kategorilerinde görev yapan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon İzmir Süper Amatör Lig'de play-off mücadelesi veren Bayraklı 1954 takımında kiralık olarak forma giydi. Buradaki istikrarlı ve başarılı grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken genç futbolcuya, profesyonel liglerde mücadele eden çok sayıda kulüpten transfer teklifi geldiği öğrenildi.

Yeni sezonda İzmir'de profesyonel Olacak

Sol ayağını etkili kullanan, her iki kanatta ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü futbolcu, eğitim hayatını da spor alanında sürdürüyor. Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde öğrencilik hayatına devam eden Ege Gürel'in geleceğiyle ilgili kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor. Gelen teklifleri değerlendiren genç oyuncunun, yeni sezon öncesinde profesyonel kariyerine adım atmak adına İzmir ekiplerinden biriyle resmi sözleşme imzalamaya yakın olduğu ifade edildi.