Son Mühür - Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını hızlandıran Göztepe, forvet hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Rakow Czestochowa forması giyen deneyimli santrfor Leonardo Rocha transferinde sona yaklaştı. Polonya basınında çıkan haberlere göre taraflar arasında son detaylar görüşülürken, bu transfer için bonservis bedelinin 750 bin ila 1 milyon Euro arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Kadro planlamasında yeterli süre bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki golcünün, kariyerine Türkiye'de devam etmeye oldukça sıcak baktığı belirtildi.

Hava toplarının hakimi...

Monaco altyapısında yetişen Leonardo Rocha; kariyeri boyunca Leganes B, Ontinyent, Lommel, Eupen, RWDM, Lierse, Radomiak Radom, Rakow Czestochowa ve Zaglebie Lubin gibi kulüplerde görev yaptı. Belçika 1. Lig B'de gol krallığı sevinci de yaşayan Portekizli futbolcu, profesyonel kariyerindeki 219 resmi maçta 80 kez fileleri havalandırmayı başardı. Sağ ayağını etkili kullanan 2 metre boyundaki dev santrfor; hava toplarındaki büyük üstünlüğü, sırtı dönük oyun becerisi, yüksek fizik gücü ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

Geçen sezon 16 golle yıldızlaştı

Deneyimli golcü, geride kalan 2025-26 sezonunda Rakow ve kiralık olarak forma giydiği Zaglebie Lubin takımlarıyla lig ve kupada toplam 42 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 16 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Rocha, sergilediği istikrarlı grafikle hücum hattında ne kadar etkili bir silah olduğunu kanıtladı. Avrupa kupalarında mücadele edebilecek geniş ve alternatifli bir kadro kurmayı amaçlayan Göztepe yönetiminin, Portekizli oyuncunun transferini kısa süre içinde resmiyete dökerek takıma hem fiziksel güç hem de ciddi bir skor katkısı sağlamayı hedeflediği ifade edildi.