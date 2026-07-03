Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü ile TFF 1.Lig’e şampiyon olarak çıkan Muğlaspor arasında önemli iş birliğine imza atıldı. İki kulübün faydasını gözeten kritik kararlar alındı. Ege takımları uzun vadeli projelerle yola çıkarak stratejik ortaklığı kabul etti. Göztepe Spor Kulübü’nde forma şansı bulamayan yerli ve yabancı oyuncular Muğlaspor’da oynayacak.

Muğlaspor altyapısından yetişen, gelişime açık ve potansiyeli olan futbolcular ise Göztepe’ye transfer olacak. Böylelikle Göz-Göz, orta ve uzun vadeli altyapı modelinin inşasını kuruyor. İzmir temsilcisi, ilerleyen yıllarda kendi öz kaynaklarını oluşturarak yerli oyunculara yatırım yapacak. Bu projenin meyvelerini alan Göztepe U19 takımındaki bazı futbolcular Muğlaspor’da oynayacak.

“Ege modeli”

Göztepe Spor Kulübü Başkanı ile Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç bugün saat 18:00’da İzmir’de bir araya geldi. Başkanlar karşılıklı iletişim ve diyalog halinde ortaklık modelini konuştular.Muğlaspor kalabalık bir ekiple teknik direktör Yalçın Koşuvak ile birlikte Göztepe’yi ziyaret etti. Sportif ve kurumsal açıdan Muğlaspor ile Göztepe önemli bir iş birliğine imza attı.

Başkan Mehmet Sepil’in aile köklerinin Muğla’ya uzanması, şehre duyduğu sevgi ve aidiyet anlaşmanın gerçekleşmesinde önemli rolü oldu. Muğlaspor’un kurucusu Latif Sepil’in yeğeni olan Mehmet Sepil, sarı-kırmızılıların Onursal Başkanlığını yapıyor. Her iki takım Ege modeliyle karşılıklı iş birliği, güven ve diyaloğunu güçlendirmeyi hedefliyor.

“Göztepe ve Muğlaspor’dan iş birliği”

İş birliği kapsamında Göztepe A Takımı'nda forma şansı bulmakta zorlanan yerli ve yabancı futbolcuların, Muğlaspor teknik heyetinin onayı doğrultusunda Muğlaspor kadrosuna katılması planlanıyor. Bu sayede Muğla temsilcisinin kadro kalitesini güçlendirecek.

TFF 2.Lig’de finalde Elazığspor’u penaltılarda geçen Muğlaspor, 1.Lig’de güçlü kadrosuyla kalıcı olmak istiyor. Başkan Mehmet Sepil, şampiyonluktan önce ve sonra yeşil-beyazlılara desteğini sundu. 2026-2027 sezonunda Göztepe ile Muğlaspor kardeş takım olarak yeşil sahalarda mücadele edecek.

“Göz-Göz’den stadyum desteği”

Göztepe Spor Kulübü yalnızca oyuncu desteğiyle sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılı kulüp; stadyum, tesisleşme, organizasyon ve teknik yapılanma gibi birçok konuda sahip olduğu deneyimi Muğlaspor ile paylaşacak. Böylelikle Ege temsilcisinin yönetim ve organizasyon konularında desteğini sağlayacak.

“Altyapı desteği”

Anlaşmanın önemli maddelerinden biri de altyapıyı kapsıyor. Muğlaspor altyapısından yetişerek öne çıkan futbolcuların transferinde ilk görüşme ve öncelik hakkı Göztepe Spor Kulübü'nde olacak. İzmir temsilcisi uzun vadeli altyapı ve öz kaynak modelini oluşturmayı hedefliyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un raporu doğrultusunda genç futbolcular A takıma alınacak.

“Göztepe ile Muğlaspor dostluk maçı yapacak”

İki kulüp, fikstürlerin uygun olması halinde sezon öncesi veya sezon arasında taraftarların da ilgi göstermesi beklenen bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmeyi planlıyor. Bu iş birliğinin resmiyet kazanmasıyla birlikte hem Göztepe'nin genç oyuncularının gelişimine katkı sağlanması hem de Muğlaspor'un sportif ve kurumsal anlamda güçlenmesi hedefleniyor.