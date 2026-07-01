Göztepe'de transfer dönemi oldukça yoğun geçiyor. Sarı-kırmızılı kulüpte bir yandan yeni oyuncular kadroya dahil edilirken, diğer yandan geçmiş dönemde yapılan transferlerden gelecek gelirler heyecanla bekleniyor.

Juan Silva beklemede

Juan Silva kanadında ise şu an için sessizlik hakim. Brezilyalı oyuncu için kulübe gelen herhangi bir resmi teklif bulunmuyor ve oyuncu bekleme sürecinde.

Ancak camianın dikkati daha çok, geçen dönem başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Toulouse'a gönderilen Emersonn’un transferine çevrilmiş durumda.

Göztepe, Emersonn'un başka bir takıma satılması halinde elde edilecek bonservis bedelinden yüzde 20 pay alma hakkına sahip olduğu için bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Satıştan gelecek pay Göztepe'nin kasasını rahatlatacak

Toulouse formasıyla çıktığı 28 lig maçında 6 gol ve 2 asistle etkileyici bir performans gösteren 21 yaşındaki genç forvet, Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, genç oyuncu için 17.3 milyon sterlinlik ciddi bir teklif sunsa da Fransız ekibi bu rakamı yetersiz bularak kabul etmedi.

Ardından Ipswich Town'ın da harekete geçmesi ve Real Betis'in resmi girişimlere başlaması, transferde rekabeti artırdı.

Toulouse'un bu oyuncuyu 20 milyon sterlinin üzerinde bir bedelle transfer etmesi beklenirken, bu satıştan gelecek pay Göztepe'nin kasasını önemli anlamda rahatlatacak.

Hücum hattında yeni yapılanma

Kulüpteki diğer bir hareketlilik ise hücum hattındaki transfer çalışmalarıyla ilgili yaşanıyor. Geçen sezonun ara transfer döneminde Ponte Preta'dan getirilen Jeferson, kariyerine Sırbistan'da devam etmek üzere.

Partizan'la tüm şartlarda anlaşan oyuncu, 150 bin Euro kiralama bedeliyle bu ülkeye gidiyor. Yapılan anlaşmaya göre Partizan'ın 2 milyon Euro'luk bir satın alma seçeneği bulunuyor ve gelecekteki bir satıştan Göztepe'nin yüzde 20 pay alması kararlaştırıldı.

Öte yandan Göztepe, daha önce anlaştığını duyurduğu bir diğer Brezilyalı golcü Andre Henrique'yi ise sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla taraftarına resmen tanıttı.