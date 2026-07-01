Son Mühür / Osman Günden - Son Mühür TV’de ekranlara gelen Gündem Masası programında, gazeteciler Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan, İzmir iş dünyasında yaklaşan seçim atmosferini ve oda başkanlarının performanslarını masaya yatırdı. Eski İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş dönemindeki vizyoner projeler ile günümüz yönetim anlayışını kıyaslayan Çölmekçi ve Daştan, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener’e yönelik çok konuşulacak eleştirilerde bulundu. Kentin hak ettiği yatırımları alamadığını vurgulayan ikili, oda başkanlarının proje üretmek yerine "protokol adamı" olarak kaldıklarını ifade etti.

Duayen gazeteci Çölmekçi: "Gelmeyen projeleri ve Demirtaş dönemini hatırlattı"

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'ın dönemini ve geçmişteki vizyoner projeleri kıyaslayan usta kalem Hasan Çölmekçi, eski başkan Ekrem Demirtaş'ın İzmir'e kazandırdıklarını hatırlatarak, ‘’Genelde başarılı bir dönem geçirdi diyorlar Yorgancı için ama ben başarıyı İzmir’e katkıyla ölçerim. Üyeler memnun neler yapıldığından. Ama, EBSO oldum olası bir proje geliştiremedi. Burada gelmiş geçmiş en iyi projeyi Ekrem Demirtaş yapmıştır. Onunla ilgili de bir sürü iddia vardı işte ‘kendine çalışıyor’ gibisinden. Ama İzmir için yaptığı devasa projeleri ben her zaman takdir etmişimdir. Ekonomi Üniversitesi’ni o kurdu, İZEİR’i de Demirtaş kurdu. kruvaziyerle de yine o uğraştı. Başka uğraşan isim yoktu. Bir marka yaratıcıydı Demirtaş…’’ dedi.

"Sadece konuşmakla olmaz, ellerini taşın altına koymuyorlar"

Mevcut odaların ve yönetimlerin İzmir'e somut bir katma değer sağlamadığını, başkanların kent sorunları karşısında sessiz kaldığını savunan Çölmekçi, ‘’Şu anda bakalım, İzmir Ticaret Odası ne üretmiş? Ne marka üretmiş? Mahmut bey iyi bir insan olabilir, çalışkan biri olabilir, protokol adamı olabilir… Ama biz, İzmir’e katkı bekliyoruz. Ticaret odasının o kadar çok üyesi var ki… En çok üye orada… Sanayi odası da mesela zenginler kulubü ama İzmir’e bir şeyler yapması lazım bunların. Bir araya gelip yalnızca sadece konuşmakla olmaz. Birilerinin işlerini görerek, birilerine arka çıkarak olmaz bu işler… Kendini büyütürken İzmir’i de büyütmen gerekir. Ben buna bakarım. Sen kendi firmanla ilgili çok önemli yatırımlar yapıyorsun. Ama İzmir konusunda ne bir proje geliştiriyorsun, ne bir çalışma şevkin var. Neden kruvaziyerle bir şey yapmıyorsun? Limanla ilgili neden bir şey yapmıyorsun? Hiç ellerini taşın altına koymuyorlar. Ben buna kızıyorum. Eskiden Ticaret Borsası’nda üzüm, pamuk… Böyle şahane şeyler yapılırdı. Şimdi ise, başkanlar bir protokol adamı gibi kaldılar… Bir de çok uzun süreli kaldığın zaman işte… Ender beyi yordu bir süreden sonra.. Bir şeyler yaparsa mutlu olur işte. o yüzden mutlu değil. Altınordu 2. ligde oynamama kararı aldı mesela. Neden susuyorsunuz? Satın alın orayaı, bir şey yapın.’’ şeklinde konuştu.

Yağmur Daştan: "Şehrin üzerine ölü toprağı serilmiş gibi"

Oda başkanlarının ortak yürüttüğü projelerdeki yavaşlığa ve kentin stratejik öneme sahip liman gibi yatırımlardan mahrum kalmasına dikkat çeken Yağmur Daştan ise ‘’Sadece bunlar değil tabi iş briliği yaptıkları projeler de çok hızlı ilerlemiyor. Mesela, Bayındır’da Sayın Cumhurbaşkanı’nın bir müjde verdi biliyorsunuz. İktisad OSB yapılacaktı… Hala çalışmalar devam ediyor. Ama baktığınızda bir ölü toprağı serilmiş gibi… Biz neden hala kruvaziyerde gerideyiz? İşte, Alsancak’ta bir limanımız var bizim. Bu şehir için çok değerli. Biz onunla ilgili röportajlar yapıp sorduğumuzda bize şu denildi ‘’Bir önceki başkan Demirtaş’ın öyle güzel bir porjesi vardı ki…’’ değerlendirmesini yaptı.

"Özgener, 'Asfalt Osman'ın torunu' dışında bir unvanla anılmayacak"

İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in geçmişteki futbol yöneticiliği ve ticaret odası başkanlığı kariyerine rağmen kent hafızasında kalıcı bir büyük iz bırakamadığını vurgulayan Daştan, eleştirilerini şu çarpıcı sözlerle tamamladı:

‘’Ama biz işte halihazırda İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in adını duymuyoruz. Sayın Özgener biliyorsunuz futbol başkanlığı yaptı. Sayın Özgener Ticaret Odası başkanlığı yaptı. Ama çok üzgünüm ki Özgener ‘Asfalt Osman'ın torunu’ dışında bir unvanla anılmayacak.’’