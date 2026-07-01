Süper Lig'de yeni dönem hazırlıklarını tüm hızıyla devam ettiren Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için gözünü yurt dışına çevirdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, savunmanın sol tarafı için Karabağ forması giyen Elvin Cafarguliyev ismini markajına aldı.

Savunma hattına bir takviye daha yapmayı istiyor

İzmir temsilcisi, daha önce kadrosuna dahil ettiği Sinclair Armstrong ve Andre Henrique hamlelerinin sonrasında savunma hattına bir takviye daha yapmayı hedefliyor.

Göztepe kurmaylarının, 2000 doğumlu Azerbaycanlı sol bek için temas kurduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği konuşuluyor.

Cafarguliyev ayrılık fikrine olumlu bakıyor

25 yaşındaki başarılı oyuncunun Karabağ ile olan sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar sürüyor. Gelen haberlere göre, Cafarguliyev yeni bir heyecan arıyor ve ayrılık fikrine olumlu bakıyor.

Ancak kulübü Karabağ'ın bu transferden ciddi bir bonservis bedeli kazanmak istediği ve pazarlıklarda bu tutumu sergileyeceği konuşulanlar arasında.

Azerbaycan ekibiyle masaya oturması bekleniyor

Göztepe yönetiminin, önümüzdeki dönemde Azerbaycan ekibiyle masaya oturması ve resmi teklifini iletmesi öngörülüyor. Eğer taraflar arasında uzlaşı sağlanabilirse, İzmir ekibi transferi kısa sürede bitirmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon istatistikleri nasıldı?

Savunma yönünün yanı sıra hücuma verdiği destekle de tanınan Cafarguliyev, geçtiğimiz dönem Karabağ forması altında oldukça yoğun bir maç temposunda yer aldı. Toplamda 42 karşılaşmada görev alan oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı elde etti.