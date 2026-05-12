Son Mühür - Göztepe’de Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda kritik haftalara girilirken, Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un başarısının arkasındaki en önemli etkenlerden biri kadro istikrarı oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, sezon boyunca ilk 11’de yer alan 9 oyuncusunu tam 21 karşılaşmada değiştirmeden sahaya sürdü.

Stoilov'un taktiği istikrarı getirdi

Göztepe’de Lis, Allan Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan, Cherni, Miroshi, Dennis ve Juan’dan oluşan kemik kadro, sezon boyunca 21 maçta aynı anda ilk 11’de görev aldı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un özellikle 3-4-1-2 sistemi içinde vazgeçilmezleri arasında yer alan bu oyuncu grubu, takımın istikrarlı performansında belirleyici rol oynadı. Sarı-kırmızılı ekipte yalnızca Juan’ın partneri ile 10 numara pozisyonunda dönem dönem değişiklik yaşandı. Olaitan’ın ayrılığı sonrası yapılan takviyelerle bu iki bölgede rotasyona gidilirken, savunma hattı ve orta sahanın ana yapısı büyük ölçüde korundu. Avrupa kupaları hedefini sürdüren Göz-Göz, oturmuş kadro yapısıyla dikkat çekmeyi başardı.

Avrupa hayali devam ediyor

Göztepe’nde Teknik Direktör Stanimir Stoilov, hafta sonunda deplasmanda oynanacak kritik Samsunspor maçında da takımın oturmuş 9 kişilik iskeletine güvenecek. Sezonun ilk bölümünde daha sık rotasyona başvuran Bulgar teknik adam, özellikle ocak ayından sonra kadrosunda önemli bir istikrar yakaladı. Bu düzen sayesinde sarı-kırmızılı ekip, savunma ve orta saha organizasyonunda daha kompakt ve dirençli bir görüntü ortaya koydu. Göz-Göz’ün kalan haftalarda da bu çekirdek kadroyu koruyarak yoluna devam etmesi beklenirken, İzmir temsilcisi Samsunspor karşısında hedeflediği puanları alıp Avrupa kupaları umutlarını sürdürmek istiyor.

İlk 5 takım arasına girdi

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de bu sezon sahasında sergilediği performansla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet yaşayarak toplam 31 puan elde etti. Bu sonuçlarla İzmir temsilcisi, ligde kendi evinde en başarılı ilk 5 takım arasına girmeyi başardı. Göz-Göz’ün Gürsel Aksel Stadı’ndaki iki mağlubiyeti ise sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor karşısında geldi.