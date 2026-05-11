Süper Lig’de artık son perde kapanıyor ve Göztepe cephesinde nefesler tutulmuş durumda. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun en kilit randevusu için deplasmanda Samsunspor’un karşısına çıkacak. Eğer Göz-Göz bu zorlu deplasmandan zaferle dönmeyi başarırsa, 2025-2026 sezonunu 5’inci basamakta noktalayacak. Ancak mesele sadece Samsun’u devirmekle bitmiyor; işin ucu biraz da Trabzonspor’un eline bakıyor. Göztepe’nin Avrupa biletini cebine koyabilmesi için, ligi 3’üncü sırada bitiren Karadeniz ekibinin Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürmesi şart.

Her şey 13 Mayıs'ta netleşecek

Kader anı aslında 13 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Yarı finalin ikinci ayağında Gençlerbirliği’ne konuk olacak bordo-mavililer, turu geçerse finalde Konyaspor ile kapışacak. İlginçtir ki, eğer Gençlerbirliği sürpriz yapıp adını finale yazdırırsa, Göztepe’nin Avrupa hayalleri daha Samsun maçına çıkmadan suya düşecek. Maalesef futbolun bu cilveli tarafı Göztepe’yi bekleme odasına mahkum etmiş durumda.

Göztepe için bu sadece bir turnuvaya katılma meselesi de değil, devasa bir hasretin dinmesi demek. Dile kolay; sarı-kırmızılılar son Avrupa maçına çıktığında takvimler 1970 yılını gösteriyordu.

O dönem Kupa Galipleri Kupası'nda Polonyalı Gornik Zabrze’ye elenen İzmir temsilcisi, tam 56 yıldır bu arenalardan uzak kaldı. 1968-69 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayarak Türk futbol tarihine geçen o efsane ruhun, yarım asır sonra yeniden canlanması hedefleniyor.

Göztepe Avrupa vizesi alacak

Hesaplar tutar ve beklenen sonuçlar gelirse, Göztepe yeni sezonda UEFA Konferans Ligi’ne merhaba diyecek. Turnuvaya 2’nci ön eleme turundan başlayacak olan İzmir ekibinin, asıl gruplara kalabilmesi için önünde 3 farklı rakibi saf dışı bırakması gereken uzun bir yol olacak. Trabzonspor kupayı alırsa Göztepe Avrupa vizesi alacak, aksi takdirde kupayı kazanan diğer takım doğrudan UEFA Avrupa Ligi Play-Off yolunu tutacak. Şimdi tüm İzmir tek bir soruya kilitlendi: Göz-Göz o eski şaşalı Avrupa gecelerine geri dönebilecek mi?