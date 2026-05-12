Son Mühür- Akdeniz’in sıcak esintisi, bugün Ege kıyılarında samimi bir buluşmaya dönüştü. İtalya Cumhuriyeti İzmir Konsolosu Daniele Bianchi bugün Son Mühür Gazetesi’ne nazik bir ziyarette bulundu, dostluk ve sohbetin iz bıraktığı anlara imza attı.

Gerçekleşen ziyaret kapsamında Bianchi, Son Mühür ekranlarında yayınlanan Sıcak Bakış programının canlı yayın konuğu oldu. Bianchi, programda çeşitli konular hakkında değerlendirmelerde bulunurken, yayın süresince gündeme ilişkin başlıklar ele aldı.

Canlı yayın sonrası Son Mühür Gazatesi’nin İmtiyaz Sahibi Hakan Kandemir ile bir araya gelen Bianchi’nin ziyaretinde sıcak sohbet gerçekleşti. Görüşmede İzmir gündemi ve iki ülke arasında ilişkiler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sırasında Son Mühür’ün yayın çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Gazetemizin ofisini gezen Bianchi, Son Mühür ekibiyle de bir süre sohbet etti. Ziyaret boyunca samimi görüntüler oluştu, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.