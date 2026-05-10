Türkiye Basketbol Ligi Play-Off yarı finalinde heyecan dorukta. Göztepe, serinin ilk ayağında Bandırma Parmos Bordo BK deplasmanından 84-76’lık yenilgiyle dönse de henüz havlu atmış değil.

Şimdi gözler 12 Mayıs Salı günü Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanacak kritik rövanşa çevrildi. İzmir ekibi, taraftarının yaratacağı o meşhur atmosferde galip gelirse, Süper Lig biletini belirleyecek son randevu 15 Mayıs Cuma günü tekrar Bandırma’da olacak.

"Son topa kadar savaşacağız"

Antrenör Nehir Berk, Bandırma’daki ilk karşılaşmada sergilenen oyundan aslında bir hayli memnun ama skorun tabelaya yansımaması can sıkıcı. Maçın büyük bölümünü önde götürdüklerini hatırlatan Berk, son periyotta rakibin daha az hata yapmasıyla sahadan boynu bükük ayrıldıklarını ifade etti. "Maçın hakkı aslında bizimdi" diyen tecrübeli hoca, savunma planının tıkır tıkır işlediğini fakat hücum ribaundlarında rakibe verilen ikinci şansların farkın açılmasına mani olduğunu dile getirdi.

İzmir’de salonun dolması bekleniyor

Salı günkü randevu için İzmirli basketbolseverlere açık çağrı yapıldı. Antrenör Berk, serinin bitmediğini ve oyuncularındaki inancın tam olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Aynı enerji ve aynı mücadele ruhuyla sahada olacağız. Taraftarımızın tribünde vereceği destekle seriyi yeniden uzatacağımıza şüphem yok. Salı günü o salonda buluşup birlikte savaşalım." Göz-Göz, saha avantajını kullanarak seriyi son maça taşıyıp Süper Lig iddiasını Bandırma’ya tekrar taşımak istiyor.

Hazırlıklar Bornova’da sürüyor

Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılacak maç öncesinde takımın motivasyonu oldukça yüksek. Teknik ekip, ilk maçtaki hataları videolu analizlerle oyunculara aktarırken, özellikle savunmadaki sertliğin korunması üzerinde duruluyor. İzmir temsilcisi için bu maç, sadece bir yarı final müsabakası değil; aynı zamanda koca bir sezonun emeğini Süper Lig kapısına kadar götürme mücadelesi anlamına geliyor.

