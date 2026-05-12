Geçtiğimiz sezon dış sahada adeta ayakları geri geri giden ve sadece 14 puan toplayabilen İzmir temsilcisi, bu sezon henüz maç eksiği olmasına rağmen 24 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Aradaki 10 puanlık fark, takımın eşik atladığının en net kanıtı oldu.

Deplasmanda bileği bükülmüyor

Sarı-kırmızılı ekipte işler yolunda gidiyor. Geçen yıl gurbette sadece 3 kez yüzü gülen Göz-Göz, bu sezon şimdiden 6 galibiyete ulaştı. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, özellikle son 3 deplasman sınavından alnının akıyla çıktı. Kocaelispor ve Trabzonspor gibi zorlu duraklardan beraberlikle dönen takım, Gençlerbirliği’ni ise devirmeyi bildi. İlginçtir ki, takımın bu dirençli yapısı Avrupa kupaları yolunda iştahları iyice kabartmış durumda.

Final Samsun’da yapılacak

Göztepe’nin önünde şimdi kritik bir Samsunspor deplasmanı var. Hafta sonu oynanacak bu mücadele, bir anlamda sezonun dış saha karnesine son notun verileceği yer olacak. Hedef ise belli: Galibiyetle dönüp hem Avrupa yarışında vites artırmak hem de 2025-2026 sezonunu deplasmanda moralli kapatmak.

Maç eksiğine rağmen yakalanan bu grafik, sarı-kırmızılı camiada yüzleri güldürürken, teknik direktör Stoilov'un oyun planının sahaya tam anlamıyla yansıdığını gösteriyor. Bakalım Göztepe, Karadeniz’den de istediğini alıp bu yükselişini taçlandırabilecek mi? Tüm gözler hafta sonu sahadaki performansa çevrilmiş durumda.

