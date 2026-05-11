Trendyol Süper Lig'de sezon başından bu yana ilk 4 mücadelesinin en güçlü adaylarından biri olan Göztepe, Avrupa kupalarına katılma hayalini sezonun final haftasına taşımayı başardı. İzmir temsilcisinin kıta barajına dahil olabilmesi için önünde kritik bir senaryo bulunuyor: Sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında Samsunspor engelini 3 puanla geçip, Trabzonspor’un Türkiye Kupası’nı müzesine götürmesini bekleyecek. Bu ihtimallerin gerçekleşmesi durumunda sezonu 5. sırada noktalayacak olan Göztepe, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterme hakkı kazanacak.

Gürsel Aksel kalesi

Göztepe’nin bu sezonki Avrupa yürüyüşündeki en sağlam dayanağı, taraftarı önünde sergilediği göz kamaştırıcı performans oldu. 2025-2026 sezonunda evinde adeta devleşen Ege ekibi, çıktığı 17 iç saha müsabakasında 8 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, rakiplerine geçit vermediği bu süreçte sadece 2 kez mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Kendi evinde 31 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle Beşiktaş ile aynı puan ve averaja ulaşarak ligin en başarılı dördüncü iç saha takımı unvanını paylaştı. Bu özel listede bir maç eksiği bulunan Trabzonspor ise 33 puanla üçüncü basamakta yer alarak Göztepe’nin hemen önünde yer aldı.

Hangi maçlarda puan kaybetti?

İzmir temsilcisi, kendi evinde oynadığı müsabakalarda Beşiktaş, Başakşehir, Samsunspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Karagümrük ve Gençlerbirliği karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı bildi. Beraberlik serisinde ise Fenerbahçe, Konyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kocaelispor ve Kayserispor ile puanları paylaşan Göz-Göz, iç sahada yenilmesi en zor takımlardan biri oldu.

Sarı-kırmızılıların bu sezonki kusursuz iç saha karnesine gölge düşüren yegane ekipler ise devler oldu. Göztepe, Gürsel Aksel’deki tek yenilgilerini, şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray ile sezonu üçüncü sırada tamamlamayı garantileyen Trabzonspor karşısında aldı. Bu iki mağlubiyetin dışında evinde bileği bükülmeyen Ege ekibi, iç saha verimliliğiyle sezonun en flaş takımları arasındaki yerini perçinledi.

Gol istatistikleri

Göztepe, taraftarı önünde sergilediği golcü kimliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Evindeki 17 randevuda rakip ağları toplamda 24 kez sarsmayı başaran sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki üretkenliğiyle İzmirli futbolseverleri mest etti. İzmir temsilcisi, bu etkili hücum performansına karşılık kalesinde ise yalnızca 14 gole engel olamadı.