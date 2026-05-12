Son Mühür - Göztepe’nin sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Romulo’nun sözleşmesinde yer alan performans bonuslarının tamamlandığı öğrenildi.

5 milyon euroluk katkı

Maç sayısı, gol ve asist katkısı ile Şampiyonlar Ligi’ne katılım kriterlerini yerine getiren Romulo, Göztepe’ye 5 milyon Euro’luk ek gelir kazandırdı. Böylece sarı-kırmızılı kulübün transferden elde ettiği toplam gelir 25 milyon Euro’ya yükseldi. Sezon başında RB Leipzig’e transfer olan Brezilyalı golcü, kısa sürede gösterdiği performansla hem takımına sahada katkı verdi hem de eski kulübüne önemli bir maddi kazanç sağladı.

Önümüzdeki yıllarda da kazandırabilir

Göztepe yönetimi, Romulo transferiyle kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirlerinden birine ulaşmayı başardı. Transfer sözleşmesinde yer alan dikkat çekici maddelerden biri de sonraki satıştan alınacak pay oldu. Buna göre Brezilyalı futbolcunun RB Leipzig’den başka bir kulübe transfer olması halinde bonservis bedelinin yüzde 15’i sarı-kırmızılı ekibe aktarılacak. Bu madde sayesinde İzmir temsilcisi, önümüzdeki yıllarda da önemli bir gelir elde etme fırsatını elinde bulunduruyor. Göztepe yönetiminin ise Romulo’dan kazanılan bütçeyi transfer çalışmalarının yanı sıra altyapı yatırımları ve kulübün mali yapısını güçlendirmek için kullanmayı planladığı öğrenildi.