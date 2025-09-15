Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadeleye hızlı başlayan Göztepe, aradığı golü henüz 10. dakikada buldu. Sarı-kırmızılı ekibin genç yeteneği Yağız Ali Şirin, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçın geri kalan bölümlerinde her iki takım da gol bulmak için çabalasa da skorda bir değişiklik olmadı.

Maç Detayları

Stat: Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi

Hakemler: Ali Yıldız, Burhan Başpınar, Mustafa Uçkan

Gol: Yağız Ali Şirin (dk. 10) (Göztepe U19 PAF)

Sarı Kartlar: Mustafa Tarık Obut, Yağız Efe Derei, Berat İşkol, Necip Özer (Kayserispor), Yağız Şentürk, Prince Manu Balladom (Göztepe)