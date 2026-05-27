Ege Bölgesi'nde kurban kesim yerlerinden talihsiz yaralanma haberleri gelmeye başladı. İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta kurbanlık hayvanları kesmeye çalışırken kendilerini sakatlayan yüzlerce vatandaş soluğu acil servislerde aldı. Kimi keskin bıçakların kurbanı oldu, kimi ise öfkeli hayvanların tekmelerine maruz kaldı. Hastaneler doldu taştı.

Denizli'de öğleye kadar 153 yaralı

Yaralanma vakalarının en yoğun yaşandığı kentlerin başında Denizli geldi. Sabah saatlerinden itibaren hem belediyelerin belirlediği kesim alanlarında hem de evlerinin bahçelerinde kurban kesmeye koyulan vatandaşlar, dikkatsizliğin bedelini ağır ödedi. Bıçakla el, kol ve bacaklarından yaralananlar ya kendi araçlarıyla ya da yakınlarının yardımıyla en yakın sağlık kuruluşuna koştu.

Kentte sadece bayramın ilk günü öğle saatlerine kadar tam 153 "acemi kasap" hastanelere müracaat etti. Yaşanan bu ani başvuru dalgası nedeniyle hastanelerin acil servislerinde uzun kuyruklar ve yoğunluk oluştu.

"8 yıllık tecrübeliyim ama kolumu kestim"

Aydın genelinde de durum pek farklı değildi. İl genelinde öğle vaktine kadar bıçak kesiği veya hayvan darbesiyle yaralanan 73 kişi kayıtlara geçti. Aydın Şehir Hastanesi'ne başvurarak tedavi altına alınan yaralılardan biri de Şeref Taşkın'dı.

Yıllardır bu işi yaptığını belirten Taşkın, bir anlık dalgınlığın kurbanı olduğunu söyledi. Yaşadığı kazayı anlatan tecrübeli kasap, "Tam 8 yıldır kurban kesiyorum. Bu konuda tecrübeli olmama rağmen bugün bir anlık dikkatsizlikle kolumu kestim. Hastanede koluma tam 20 dikiş atıldı" diyerek durumun ciddiyetini özetledi. Aydın'daki yaralılar, pansuman ve tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.

İzmir ve Uşak'ta da aciller boş kalmadı

Bölgenin en büyük metropolü İzmir'de de bayram namazının bitişiyle birlikte benzer manzaralar sahnelendi. Kurban keserken bıçak darbeleriyle el ve kollarından yaralanan vatandaşlardan üçü, kendi imkanlarıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Uşak'ta ise sabahın erken saatlerinden itibaren acil servislerin kapısı kesi ve darbe şikayetleriyle aşındı. Kurbanlığı zapt etmeye çalışırken hayvanın altında kalanlar veya kaçan kurbanı yakalamak isterken ezilenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Tedavisi biten vatandaşlar bayramlaşmaya kaldıkları yerden devam etmek üzere hastaneden ayrıldı.

