Son Mühür/Merve Turan- Mehmet İşler Sıcak Bakış programında Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı

Bu sene döviz bazında geçen seneyle aynı ciroyu yakalayabilirsek mutlu olacağız ama maliyetler artıyor. Makas daralıyor. Turizmin cebinden çıkıyor. Tüm sektörlerde böyle bir daralma var.

Faillerin yüksek olması yatırımı engelliyor. Bunun bir geçiş süreci olduğunu düşünüyorum ama turizminde kendini sorgulaması lazım. Yeni bir ürün çeşitliliği, yeni bir modelleme gerek. Her şey dahil modeli ne kadar doğru buna bakmak lazım. Demode mi? Vatandaş mutlu mu? Bunun yerine daha sağlıklı ürünler sunup, daha uygun fiyatlarla hizmet vermek daha mı iyi olur? Dubai, Yunanistan sürekli kendini geliştiriyor.

Adalar düzene ve disipline girdi. Güçlü rakip haline geldiler. Sadece tesis değil, tesisin bulunduğu ilçenin güzelliği de çekim gücü oluşturuyor. Eski alışkanlıkları geriye bırakıp, yapay zekadan da yararlanarak yeni ürünler çıkararak hedef kitlenin beklentisini karşılamak lazım.

Yeni şeyler söylemesi lazım turizmcinin... 65 milyon turist, 62 milyar dolar hedefimiz var. Bu ilk beşte olmak demek. Kendi çözümlerimizi dinamik ve enerjik yapımızla bulacağımızı düşünüyoruz. "

İzmir Turizm Konseyi...

İşler, İzmir'in Başkanı Dr. Cemil Tugay önderliğinde iki toplantı yapan, kanaat önderlerinden oluşan Turizm Konseyi'nin faydalı olduğunu belirtti.

" Turizmde istediğimiz başarıya ulaşamıyoruz. 2 milyona takılmış durumdayız. Sadece Versay Sarayına 8 milyon kişi geliyor. Oysa birçok kültürü içinde barındıran, gastronomisi zengin, inanç, spor, sağlık turizmine uygun İzmir yeterince pay alamıyor. Sadece İzmir'in yaşam tarzı bile, doğru pazarlanabilse daha çok turist çekebilir. İlklerin ve öncülerin şehri İzmir bunu başaracaktır."

Eylül ayında fırsatlar var...

Eylül ve Ekim ayında yetişkinlere yönelik hizmetler var. Çocuklu tatili sevmeyen çiftler için özel çalışmalar var. Sezon Kasım ayının ortalarına kadar sürer. Kişi hedefi tutacak ama karlılık yok. Kazanan para tekrar otel masraflarına gidiyor. Paradokstan kurtulmak lazım."

Eleman aranıyor...

Nitelikli eleman eksikliği var. Orta Asya ve Uzak Doğu'dan gelen elemanlarla bu boşluk tamamlanıyor. Ancak bu Türk ağırlamasına uygun değil. Gençlerin Turizm sektörüne ilgi duyması gerekiyor. Üniversite de Turizm bölümü mezunu 10 öğrenciden sadece biri sektörde çalışıyor."

Oteller yangına dayanıklı olmalı...

Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen yangın felaketinden sonra otellerde yangın yönetmeliği gereği birntakım değişiklikler istenmişti. Yanmaz kapı, yanmaz kilit, yangın merdiveni, spring, yanmaz boya gibi çalışmaların bir an önce yapılması gerekiyor. Başkan Mehmet İşler 31 Aralık 2025'e kadar otellerin istenilen şekilde çalışmaların yapılması gerektiğini hatırlattı.

"Kartalkaya yangını canımızı yaktı. Birçok ocağı söndürdü. Baş sağlığı diliyorum. Bu olay sonra denetleme açığı olduğu görüldü. Tedbirler alınması için çalışmalar başladı. Yasalaşması ve yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmaları çok iyi gidiyor. Binaların çekme durumu sorunu çözülüyor. Yeni kapılar gerekiyor. Spring zorunluluğu geliyor. Kaçış koridorlarında yangın merdivenleri gerekiyor. Bununla ilgili yasanın çıkması bekleniyor. Oteller o yasaya uygun şekilde kendini yenileyecek. Tüm otellerin değişmesi için onları üretecek firmalarda gerekli... 31 Aralık tarihi son tarih ama bir an önce yasanın çıkması gerek! Sadece oteller değil tüm bina ve misafirhanelerde bu yasa kapsamına alınmalı..."

Foça seni çağırıyor...

İşler, Cumhuriyet Baş Savcısı Berkant Karakaya'nın yazdığı Foça klibini ve Foça'nın güzelliklerini izledikten sonra, 27-28 Eylül'de Foça'da gerçekleşecek 2. Uluslararası Yelken Şenliği'ne herkesi beklediğini söyledi.

"Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz festival çok sevildi. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili... Alt tarafta yat, üst tarafta yelken şeklinde gerçekleşiyor. Rüzgar çok iyi... Ancak yelkencileri tatmin edecek bir etkinlik yoktu. Rüzgarın Evi Foça'da geçen sene başlattık. Çok ses getirdi. Bu yıl uluslararası boyuta taşıdık. Komşu adalardan da katılımlar oldu. Sakız ve Midilli'den gelen dostlarımızda var. Seneye daha da büyüyecek.

Bakanlığında destek olacağı bir festival olacak. Bu bir yarışma değil. Şenlik havasında geçiyor. Karaburun'dan yelken açıyorlar. 2. Mersinakiye geliyorlar. İlk günün akşamında yine Ayhan Sicimoğlu'nun konseri ile yemek yiyip coşacağız. Katılanlara sürpriz hediyelerimiz var. İlk gelenlere Foça'yı en çok sevenler, son gelene enizi çok seven, en küçüğe minnak, kadınların olduğu tekneye Amazon gibi esprili hediyeler verilecek.

Ayhan Sicimoğlu sonrası Montebella Gecesi olacak. Ertesi gün sabah kahvaltısı sonrası yelkenler fora diyerek Atatürk Adasına gidilip etrafında sonsuzluk işareti çizilecek. Adadan gelenler adalarına, misafirlerimiz kulüplerine dönecek. Seneye Ata Demirer, Mehmet Aslan tüp ve İclal Aydın gibi denizsever sanatçılarımızı da davet edeceğiz.

Foça'nın tanıtımı için hazıladığımız festivale destek veren Kaymakamımız İhsan Emre Aydın'a, Belediye Başkanımız Saniye Bora Fıçı'ya, tüm kulüplere ve sponsorlarımıza teşekkür ederim.Bir özel teşekkür de festivalimize güzel bir şarkı kazandıran Foça aşığı Savcı Berkant Karakaya'ya... Yazdığı şiiri yapay zeka ile besteledi ve seslendirdi. Arkadaşlar Foça'nın güzellikleri ile kliplendirdiler. Biz çok sevdik izleyenler de beğeniyor."

Herkesi bekliyoruz...

Festival günü birlik ya da konaklamalı takip edilebilecek. Ayrıntılı bilgi MW Phokaia Beach Resort sayfalarında bulunabilir.

Bağ Bozumu Festivali müjdesi...

Başkan İşler, Foça severlere bir müjde verdi.

"Ekim ayında da Butik Bağ Bozumu Festivali geliyor. Foça karası meşhur bilirsiniz. Peynirlerimiz de çok ünlü... Sanatla, festivalle, konserlerle, denizle, gastronomiyle öne çıkıyor Foça... Güzel günler sizi bekliyor."